L'arrondissement de Lachine sécurise les déplacements des piétons par l'implantation de plusieurs dos d'ânes

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 3 août, les membres du conseil de Lachine ont approuvé des travaux de construction de dos d'âne allongés aux abords de douze parcs, de deux écoles primaires ainsi que dans deux rues résidentielles. L'Arrondissement souhaite construire des dos d'âne comme mesures d'atténuation de la vitesse des véhicules. « C'est un engagement fort des conseillers de notre équipe de sécuriser nos quartiers. Ils souhaitaient l'ajout de plusieurs mesures d'apaisement et je suis fière de les voir se réaliser peu à peu. Cette seconde phase d'implantation n'est qu'un début, d'autres mesures suivront dans les prochaines années », a souligné Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des parcs, des rues résidentielles et des écoles sécurisés

Le projet consiste en l'installation de vingt-deux dos d'âne allongés sur divers tronçons de rues de Lachine. Les abords des parcs Dixie, Brewster, Harry-Ross, Carignan, Kirkland et Rathwell seront ainsi sécurisés, ainsi que les écoles Philippe-Morin et Martin-Bélanger et les rues Duranceau (entre les rues Des Érables et Léo-Pétrin) et la 23e Avenue (entre les rues Remembrance et Saint-Antoine). « Nous avons commencé par les parcs et les écoles puisqu'il y avait d'importants enjeux de sécurité. Grâce à l'approche Vision Zéro, nous allons continuer à mettre en oeuvre des mesures d'apaisement dans les autres secteurs plus problématiques à Lachine », a souligné Younes Boukala, conseiller d'arrondissement du district J.-Émery-Provost. Le plan d'action Vision Zéro 2019-2021 de la Ville de Montréal a pour objectif d'éliminer les décès et les blessés graves sur le réseau routier montréalais.

Le contrat au montant de 96 235 $ a été octroyé à l'entreprise les Pavages Céka et les travaux débuteront au cours des prochaines semaines.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine