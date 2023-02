L'Arrondissement de Lachine lance sa planification stratégique 2023-2028 avec l'objectif de collaborer pour bâtir l'avenir de ses quartiers

MONTRÉAL, arrondissement de Lachine, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Lachine a adopté, lors de sa séance du 6 février, son premier plan d'action stratégique, un outil de planification qui définit une vision commune du développement de l'arrondissement pour les cinq prochaines années. Cette planification, basée sur des orientations répondant aux besoins de la population, permettra d'assurer un développement harmonieux et durable de Lachine.

Le plan d'action stratégique comporte au total 92 actions à réaliser d'ici 2028, répartie autour de six thématiques, soit :

L'adaptation et la lutte contre les changements climatiques

La vitalité commerciale et économique

Le développement harmonieux du territoire

La fluidité des déplacements et la cohabitation des modes de transport

L'inclusivité de l'arrondissement

L'efficacité opérationnelle et énergétique

« La planification stratégique 2023-2028 de Lachine s'appuie sur vos besoins et vos aspirations, ainsi que sur la capacité de réalisation de nos équipes. Au cours des deux dernières années et grâce à votre participation à nos diverses consultations publiques, nous avons bâti, ensemble, un dialogue entre citoyens et citoyennes, organismes, entreprises, personnes élues et administration municipale. Ce sont ces échanges qui nous permettent, aujourd'hui, d'avancer avec confiance vers la création d'un milieu de vie toujours plus inclusif, innovant et prospère », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Parmi les principes qui ont dicté cette planification stratégique, notons les actions guidées par la transition écologique, la vision d'un développement qui met en valeur le territoire et son dynamisme, la consolidation d'un milieu de vie actif rassembleur et s'assurer d'être une administration municipale à l'écoute.

Une vision commune

Cette planification intègre d'autres documents structurants pour l'Arrondissement qui ont été élaborés de concert avec la communauté, comme le plan directeur des parcs et espaces verts (phase 1), le plan d'action en développement social, le plan de développement culturel et le plan de développement commercial. Plus globalement, cette planification stratégique s'inscrit en tous points dans le plan stratégique Montréal 2030 et dans le Plan climat de la Ville de Montréal.

Un accompagnement pour la réalisation des cibles

Afin de favoriser l'atteinte des objectifs de cette planification stratégique, le conseil a également procédé à la création de commissions permanentes. Celles-ci se voient attribuées une ou des thématiques liées à la planification stratégique 2023-2028 et collaborent étroitement avec leur direction d'attache ainsi qu'avec tout comité. Ces commissions sont composées de la mairesse, du directeur d'arrondissement, d'un directeur ou une directrice et de ses chefs de division, et sont présidées par une personne élue :

Transition écologique et mobilité : Younes Boukala

Développement et mise en valeur du territoire : Michèle Flannery

Services de proximité : Micheline Rouleau

Vie active, inclusion et culture : Vicki Grondin

Ces commissions permanentes tiendront une séance publique à chaque premier trimestre afin de présenter leur bilan ainsi que leurs objectifs annuels. Après six mois, elles présenteront l'avancement des travaux de leur commission.

Parcourez le Plan stratégique 2023-2028 de Lachine

