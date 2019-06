L'Arrondissement de Lachine et le Conseil de bande de Kahnawake s'engagent dans une collaboration à long terme

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la chef Kahsennenhawe Sky-Deer du conseil de bande de Kahnawake et la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, ont démontré, par des gestes de rapprochement, le début d'une collaboration prometteuse. La première voie de circulation du nouveau secteur en développement de Lachine-Est portera un nom mohawk. Aussi, les deux élues ont exprimé leur volonté commune de créer une destination autochtone authentique qui mettra en valeur des sites patrimoniaux situés sur les deux rives, dont le Musée de Lachine qui bénéficie d'investissements de la Ville de Montréal.

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous sommes heureux d'annoncer cette collaboration, car la présence des Mohawks sur le territoire actuel de Lachine remonte à 2 000 ans, étant donné sa position stratégique au confluent de routes navigables. Les Mohawks se sont illustrés comme monteurs d'acier à la Dominion Bridge dans le secteur industriel de Lachine, berceau de l'industrialisation au Canada. Ils ont construit des ponts, des navires et des gratte-ciels ayant transformé la silhouette de l'Amérique moderne », déclare Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

« Je suis très enthousiaste de ce geste symbolique entre Lachine et Kahnawake. Ces échanges de présents et cette nouvelle collaboration nous permettront d'aller vers l'avant. Nous avons le potentiel de faire de grandes choses ensemble et la première étape est de reconnaître le passé, de célébrer le présent et d'espérer un futur favorable », souligne la chef Kahsennenhawe Sky-Deer.

Mesdames Maja Vodanovic et Kahsennenhawe Sky-Deer étaient accompagnées pour ces annonces du Conseil de bande de Kahnawake et de madame Marie-Josée Parent, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère associée à la culture et à la réconciliation.

Une avenue de Lachine portera un nom en langue kanien'kéha

Le premier nom de rue du secteur de Lachine-Est a été dévoilé de façon conjointe avec les membres du Conseil de bande de Kahnawake : il s'agit de l'avenue Skaniatarati, nom que donnent les membres de la communauté de Kahnawake à Lachine, et qui signifie De l'autre rive. « L'avenue Skaniatarati vient marquer la trame urbaine de Montréal en célébrant les relations entre les communautés de Lachine et de Kahnawake. Ce geste important honore la langue kanien'kéha et participe à sa revitalisation. En cette année internationale des langues autochtones proclamée par l'UNESCO, nous sommes fiers de rendre hommage aux langues autochtones et aux cultures qu'elles portent en transformant des espaces publics pour que le riche imaginaire de ces langues puisse les habiter », mentionne madame Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la réconciliation et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une nouvelle mission et des investissements pour le Musée de Lachine

Une nouvelle mission est entrée en vigueur en 2019 pour que le Musée de Lachine se concentre sur l'histoire de la région, depuis les premières occupations amérindiennes jusqu'à aujourd'hui. « Cette mission renouvelée nous donne l'élan pour la création d'un futur pôle touristique sur les deux rives, une destination autochtone authentique impliquant le Musée de Lachine et le Centre culturel de Kahnawake », mentionne la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic. « C'est l'occasion de redéfinir ensemble l'histoire entre nos nations, pour mettre de l'avant l'importante contribution des Mohawks à la construction du Canada moderne. Cette histoire de collaboration des peuples dans le passage des rapides, dans la construction des ponts et des gratte-ciels de l'Amérique du Nord, nous allons ensemble la raconter ».

La Ville de Montréal s'est engagée à investir dans des travaux de réfection et de rénovation à la Maison Le Ber-Le Moyne ainsi qu'au pavillon Benoît-Verdikt du Musée de Lachine. Ces travaux d'envergure, dont la livraison serait prévue en 2021, permettront de rendre les lieux plus fonctionnels et accueillants pour les visiteurs, et ce, en toute saison. Le coup d'envoi a été donné lors du conseil municipal de mars, alors que les élus de la Ville ont approuvé un premier montant de 815 000 $ pour des services professionnels. « Cette décision de notre administration permettra la concrétisation d'un projet attendu, nécessaire et pertinent qui mettra en lumière un pan de l'histoire de Lachine et de la Ville de Montréal que nous partageons avec la nation kanien'kéha », a déclaré madame Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la réconciliation et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Kahnawake et Lachine sont voisins depuis des centaines d'années », souligne le grand chef Joseph Tokwiro Norton. « Ces gestes expriment un véritable esprit de réconciliation et d'amitié, appréciés par toute notre communauté ».

