L'Arrondissement de Lachine entame le projet d'aménagement des berges du parc Stoney Point

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du 4 octobre, les membres du conseil de Lachine ont approuvé l'octroi d'un contrat au montant de 124 400 $ à l'entreprise Écogénie pour des services professionnels afin de proposer des solutions pour réaménager et protéger un tronçon d'environ 130 mètres linéaires de berges endommagées au parc Stoney Point.

« Nous avons très hâte de débuter la réfection progressive des berges. Il s'agit de la première étape d'une série d'investissements importants pour nos rives qui s'étaleront sur plusieurs années. Ils incluront la transformation du quai de la 34e Avenue, la reconstruction des berges et le réaménagement du parc René-Lévesque et du nouveau parc riverain » , a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des sentiers détériorés par l'érosion

Les inondations printanières de 2017 et 2019 ainsi que des tempêtes ponctuelles ont causé une érosion si importante qu'elle menace l'intégrité des parcs riverains ainsi que tous les bienfaits qu'ils apportent à la collectivité. Certaines portions des berges ont subi des dommages affectant la piste cyclable et le chemin piétonnier qui longent le bord de l'eau. Ces pistes sont d'une grande importance puisqu'elles favorisent les déplacements actifs et constituent les voies d'accès privilégiées des nombreux parcs riverains de Lachine.

La portion des rives visée par ce contrat est localisée à l'ouest du parc Stoney Point, vers la 51e Avenue. Ce secteur est caractérisé par un muret de soutènement et de l'empierrement. Plusieurs aménagements, dont certains construits par d'anciens propriétaires résidentiels, sont endommagés ou détruits et ne suffisent plus à retenir les crues et les vagues, ce qui a des répercussions sur les rives du parc.

Écogénie aura pour mandat de proposer des aménagements qui protégeront les berges contre l'érosion et qui préserveront l'intégrité des sentiers piétonniers et cyclables. Les solutions proposées devront prendre en considération les conditions météorologiques extrêmes et tenir compte du caractère unique des parcs riverains de l'arrondissement et de leurs points de vue exceptionnels sur le lac Saint-Louis.

Protéger les sentiers en priorité

Ce mandat fait suite à un contrat de services professionnels octroyé en 2020 à FNX-Innov pour le réaménagement de 500 mètres situés entre la 34e et la 52e Avenue. Lors des étapes préliminaires du projet, les estimations ont révélé que les coûts de construction s'avéreraient plus élevés que prévu. Ce constat a amené l'Arrondissement de Lachine à revoir l'ampleur du projet pour une portion plus courte. Le secteur de 130 mètres ciblé par ce contrat a été déterminé en fonction des risques de dommages plus importants aux pistes existantes. Un nouvel appel d'offres sera effectué pour la réalisation des travaux, prévus à l'automne 2023.

