L'arrondissement de Lachine annonce le lancement des travaux de rénovation d'infrastructures sportives

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Lachine autoriseront, à la séance du conseil du 3 août, l'octroi de contrats pour les travaux de rénovation des installations aquatiques et du chalet du parc LaSalle ainsi que de la réfection du terrain de soccer et de la piste d'athlétisme du parc Dalbé-Viau. « Nous sommes heureux d'octroyer le contrat pour ces nouvelles infrastructures sportives situées au cœur de Lachine. Elles seront opérationnelles dès l'été 2021. Nous avons hâte de voir nos jeunes, nos clubs ainsi que l'ensemble de nos résidents s'entraîner et profiter de ces installations en été », a souligné la mairesse de l'arrondissement, Maja Vodanovic.

Un chalet rénové et un bassin neuf à la piscine du parc LaSalle

Un contrat au montant de 7 957 600 $ a été octroyé à Construction Jacques Théorêt pour le projet de construction d'un nouveau bassin aquatique extérieur de 25 mètres, incluant dix couloirs, un secteur pour les plongeons, une descente progressive de type plage ainsi que l'aménagement paysager du site. Le projet inclut également la construction d'un bâtiment de filtration, la rénovation complète du chalet de la piscine du parc LaSalle ainsi que la mise aux normes de ses installations électriques.

Réfection de la piste d'athlétisme et du terrain de football-soccer du parc Dalbé-Viau

Un contrat avec l'entreprise Lanco Aménagement, au montant de 1 801 437 $, a également été autorisé pour la réfection du terrain de football-soccer du parc Dalbé-Viau en gazon synthétique ainsi que pour l'infrastructure du revêtement de la piste d'athlétisme (fondation granulaire, drainage et pavage). Le revêtement de la piste est également prévu, mais fera l'objet d'un contrat ultérieur. Le projet prévoit des travaux d'excavation et de terrassement, l'ajout de boîtes de branchement pour des prises électriques ainsi que le gazonnement entourant ces installations.

« Notre administration reconnaît l'importance des lieux sportifs dans nos quartiers. Par ces nouveaux aménagements, nous offrons aux athlètes et aux Lachinois des lieux de qualité pour leurs entrainements et leurs loisirs », a souligné Michèle Flannery, conseillère du district Fort-Rolland. Ces deux contrats ont été octroyés à la suite d'appels d'offres publics. Les travaux commenceront d'ici la fin du mois d'août.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine