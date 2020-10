L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville lance la 2e édition de son Budget participatif (2020-21)

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville est fier d'annoncer le lancement de la deuxième édition du Budget participatif (2020-21). Cette deuxième édition disposera, comme la première, d'un montant de 250 000 $ provenant des réserves financières de l'arrondissement.

« Le budget participatif offre une occasion unique à la population de soumettre des idées pour améliorer son milieu de vie, d'en discuter avec d'autres personnes et de contribuer au développement de projets emballants. Malgré les contraintes que crée la pandémie actuelle, nous ferons le nécessaire pour favoriser la participation aux ateliers du budget participatif qui débuteront dès le 19 novembre », affirme Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

Sous le thème « Un milieu de vie à créer », le budget participatif permettra une fois de plus aux résidentes et résidents de façonner leur quartier en proposant des projets et en les développant au cours d'un processus qui débutera en novembre et se terminera au printemps 2021.

Échéancier du processus :

12 novembre 2020: Rencontre publique d'information (ouvert à la population en général)

Mi-novembre à mi-décembre 2020: Récolte des idées en ligne et par téléphone

(Ateliers d'idéation les 19, 24 et 28 novembre : infos sur Realisonsmtl.ca )

Janvier 2021: Tri et analyse préliminaire des idées par l'arrondissement

Février et mars 2021: Développement des projets avec les résident-es participant-es

Fin de l'hiver 2021: Analyse finale des projets

Mai et début juin 2021: Vote du public sur les projets

Juillet 2021: Annonce des projets priorisés

Année 2022: Réalisation des projets

Un budget participatif qui s'adapte aux règles de distanciation physique

L'arrondissement tiendra la deuxième édition du budget participatif tout en respectant les consignes sanitaires. La population est en effet invitée à participer à des rencontres publiques et ateliers en mode virtuel.

Qu'est qu'un budget participatif

Le budget participatif est un processus annuel qui permet à la population de décider de l'affectation d'une partie du budget de l'arrondissement. Le processus de budget participatif vise à initier la population à la vie démocratique municipale; impliquer les résidentes et résidents dans l'amélioration de leur quartier en faisant appel à leur connaissance du milieu et à leur créativité, puis à favoriser la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance au milieu de vie.

À qui s'adresse ce budget participatif?

Toute personne habitant le territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville est invitée à participer en proposant des idées. Ces idées deviendront ensuite des projets qui, après étude de faisabilité par l'arrondissement, seront soumis à un vote ouvert à toute personne habitant Ahuntsic-Cartierville et âgée de 12 ans et plus.

Un comité de pilotage qui reflète la diversité de la population d'Ahuntsic-Cartierville

Le processus du budget participatif est piloté par un comité qui a été mis sur pied en septembre dernier. Le comité de pilotage contribue à définir les règles et le processus, à suivre le déroulement des différentes étapes (idéation, développement de projets et vote) à soutenir la mobilisation du milieu, puis à participer à l'évaluation du processus.

La composition de ce comité vise à refléter la diversité de la population d'Ahuntsic-Cartierville. Il est en effet formé de trois résident-es de l'arrondissement, de membres des deux tables de quartier, de représentants de six organismes du milieu, du conseil jeunesse de l'arrondissement et de deux élues. Parmi les membres du comité, on trouve des personnes vivant avec un handicap, des personnes issues des communautés culturelles, et des représentants des jeunes et des aîné-es de l'arrondissement.

Des nouvelles des trois projets issus du premier budget participatif

Lors de la première édition du budget participatif qui s'est tenue en 2019, trois projets ont été sélectionnés au terme d'un vote populaire auquel quelque 1000 personnes ont participé. Malgré des délais provoqués par la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre de ces trois projets avance.

Verre le futur - Projet de sites de dépôt volontaire du verre : Deux conteneurs de dépôt volontaire du verre viennent tout juste d'être installés. Suite au travail conjoint d'un comité citoyen et de fonctionnaires de la Ville et de l'arrondissement, Ahuntsic-Cartierville accueille depuis le 23 octobre, le premier projet-pilote de dépôt volontaire du verre sur le territoire montréalais! Tous les détails sont ici .

S'initier au plein air d'hiver - L'équipe des sports et loisirs de l'arrondissement a développé une offre d'activités d'initiation aux sports d'hiver qui sera offerte au début de 2021. Cette programmation sera bientôt annoncée sur les différentes plateformes de communication de l'arrondissement.

Au fil de l'eau - En raison de la pandémie, ce projet visant à offrir des balades à bord de bateaux électriques sur la rivière des Prairies n'a pas pu se concrétiser cette année. Ce n'est toutefois que partie remise : si les conditions le permettent, ce projet sera mis en place à l'été 2021.

