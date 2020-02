L'arrivée des étiquettes parlantes dans les pharmacies d'Empire facilite l'accès à la médication pour les personnes malvoyantes

Grâce à un partenariat avec En-Vision America, les pharmacies Lawtons et celles des magasins Sobeys, Safeway, Thrifty Foods, Foodland, IGA (Ouest) et FreshCo offriront le service de lecture d'étiquette ScripTalk à leur clientèle. Cet outil novateur et accessible lit à voix haute les étiquettes pour que les patients aveugles, à basse vision ou qui ont de la difficulté à lire puissent prendre leurs médicaments en toute sécurité.

STELLARTON, NS, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Empire et sa famille de bannières se distinguent encore une fois comme des pionniers de l'inclusivité dans le secteur de l'épicerie de détail. En effet, leur réseau national sera le premier au Canada à offrir le service de lecture d'étiquettes ScripTalk en magasin, et ce, dans l'ensemble des 420 pharmacies des bannières Lawtons, Sobeys, Safeway, Thrifty Foods, Foodland, IGA (Ouest) et FreshCo.

Ce projet d'envergure nationale est une première en son genre au Canada. Il vise à offrir aux patients un accès fiable à une technologie simple et novatrice pour faciliter la gestion autonome de leurs médicaments sur ordonnance.

Les étiquettes parlantes ScripTalk permettent aux patients aveugles, à basse vision ou qui ont de la difficulté à lire, d'entendre les renseignements importants qui figurent sur les étiquettes de leurs médicaments, et ce, grâce au programme sans frais Pharmacy Freedom d'En-Vision America.

Pour utiliser ce système, les pharmaciens encodent les étiquettes de médicament avec des puces RFID (identification par radiofréquences). Les patients peuvent ensuite utiliser un petit lecteur d'étiquette portatif et gratuit (le « ScripTalk Station Reader ») qui lit à voix haute les renseignements importants et les instructions sur l'étiquette, qui devient alors une véritable étiquette parlante. Il est aussi possible d'utiliser l'application mobile d'En-Vision America pour lire les étiquettes.

« Nous sommes fiers d'offrir ScripTalk dans toutes nos pharmacies au pays. Il s'agit d'une technologie conviviale et novatrice qui élimine les obstacles pour les personnes aveugles, à basse vision ou qui ne sont pas en mesure de lire les renseignements essentiels sur leurs médicaments, affirme Jim Johnston, vice-président, exploitation - Pharmacie en magasin chez Sobeys inc. Grâce à cette technologie, nous donnons les moyens à nos patients de gérer eux‑mêmes leur médication en toute sécurité, que ce soit dans nos pharmacies, chez eux ou n'importe où ailleurs. »

« C'est la première fois au Canada qu'une chaîne de pharmacies offre ScripTalk en magasin, à tous ses emplacements. Les patients aveugles ou malvoyants peuvent maintenant obtenir des étiquettes ScripTalk au comptoir, en magasin. En-Vision America est heureuse de travailler en partenariat avec Empire et ses bannières et de soutenir son engagement pour favoriser l'accès aux étiquettes d'ordonnance pour tous », a déclaré Amanda Tolson, directrice des ventes pour En-Vision America, Inc.

« Au Conseil canadien des aveugles, nous sommes très heureux de travailler avec Empire et sa famille de bannières pour que les renseignements importants relatifs aux ordonnances et aux médicaments soient plus accessibles à ceux d'entre nous qui ne sont pas en mesure de lire ou qui ont de la difficulté à lire les étiquettes des médicaments. » affirme Louise Gillis, présidente du Conseil canadien des aveugles. « ScripTalk offre une autonomie aux personnes qui ne peuvent pas lire les imprimés. Les étiquettes d'ordonnance parlantes et les lecteurs de ScriptTalk aident à surmonter les principaux problèmes auxquels notre communauté est confrontée depuis des années. Nous sommes ravis que cette technologie novatrice soit offerte dans toutes les pharmacies des bannières d'Empire au Canada, dont Sobeys, Safeway, FreshCo et bien d'autres. »

« Lire les petits caractères sur les ordonnances est un obstacle depuis toujours pour les Canadiens aveugles ou malvoyants, ce qui cause des surdoses accidentelles et d'autres erreurs de médication graves, explique John Rafferty, président et chef de la direction de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA). Grâce aux nouvelles étiquettes parlantes des magasins Sobeys inc., ces personnes peuvent maintenant gérer leur médication de façon plus sécuritaire et autonome. »

La Fondation INCA estime que 1,5 million de Canadiens vivent avec des troubles de vision et une capacité visuelle légèrement ou très gravement réduite. À l'heure actuelle, cette population est mal servie et les options d'étiquetage des médicaments sur ordonnance offertes par les pharmacies sont limitées. Cette situation les expose à des retards et à des informations erronées pour l'accès à leurs médicaments.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,6 milliards de dollars et à des actifs d'environ 13,8 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes.

Pharmacies Sobeys (national)

L'équipe nationale de pharmacie de Sobeys compte plus de 420 pharmacies au Canada, y compris celles de Sobeys, Safeway, Thrifty Foods, Foodland, IGA (Ouest), FreshCo et Lawtons. Chacune d'entre elles compte sur une équipe dédiée qui vous aidera à gérer vos besoins en médicaments et en soins de santé. Qu'il s'agisse de vous donner des conseils pour soigner une toux ou un rhume ou de gérer un nouveau médicament d'ordonnance, nos équipes s'engagent à fournir des services pratiques et personnalisés pour veiller à la santé et au bien-être de votre famille.

À propos d'En-Vision America

En-Vision America, une entreprise située à Palmetto en Floride, crée des solutions pour les personnes handicapées par l'entremise de ses produits à la fine pointe de la technologie. L'entreprise a été à l'origine de nombreuses innovations en matière d'étiquetage, y compris des produits à fonction vocale comme i.d. mate, un lecteur de codes à barres parlant, et ScriptAbility, une solution comprenant les étiquettes d'ordonnance vocales, le braille, les gros caractères, les étiquettes en deux langues et les étiquettes de sécurité pour substances désignées (Controlled Substance Safety Labels - CSSL). Fondée à l'origine par Philip C. et David B. Raistrick en 1996, En-Vision America repose sur un principe fondamental unique : offrir aux personnes handicapées un accès égal et une plus grande autonomie grâce à la technologie. Aujourd'hui, plus de 20 000 personnes utilisent ScripTalk. Pour de plus amples renseignements, visitez www.envisionamerica.com.

À propos du Conseil canadien des aveugles

Le Conseil canadien des aveugles (CCB) - Voice of the Blind™ - est un organisme sans but lucratif enregistré au Canada qui a été fondé il y a 75 ans, en 1944, par des vétérans aveugles de retour au pays et des écoles pour aveugles. Il permet aux Canadiens aveugles, qui vivent avec une perte de vision ou qui sont sourds-aveugles de se rassembler par l'intermédiaire de sections au sein de leurs propres communautés locales. Ainsi, ils ont la possibilité de partager des intérêts communs et de participer à des activités sociales.

À propos de la Fondation INCA

Fondée en 1918, la Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de changer la vie des personnes aveugles dans la société d'aujourd'hui. Nous offrons des programmes novateurs et de puissants mécanismes de défense des droits qui habilitent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves et à surmonter les obstacles à l'inclusion. Notre travail, à titre de fondation consacrée aux aveugles, repose sur un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre. Pour de plus amples renseignements, visitez le cnib.ca.

