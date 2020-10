Le projet Pirursiivik combine l'art social et des activités sur le terrain pour améliorer la santé des Inukjuammiut grâce à une serre locale et à la promotion de pratiques saines relativement à l'utilisation de l'eau et à la nutrition.

INUKJUAK, QC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrivée d'une ferme hydroponique conteneurisée à Inukjuak est une étape importante du projet Pirursiivik, et l'une des premières phases d'une collaboration plus vaste avec la Corporation foncière Pituvik et le centre alimentaire Sirivik pour mettre en place un centre dédié à la production, préparation et aux partages de nourriture et de savoir au sein de la communauté via l'utilisation d'une serre à l'année longue et de la ferme hydroponique conteneurisée. Au cours des trois dernières années, la Fondation One Drop et la Société Makivik se sont associées à la Fondation RBC pour mettre en œuvre le projet Pirursiivik à Inukjuak, au Nunavik.

Le projet Pirursiivik, qui signifie « un endroit pour grandir » en inuktitut, est une initiative de quatre ans qui vise à améliorer la santé de la communauté par la mise en place d'une serre et d'un programme d'art social pour promouvoir de saines habitudes relativement à l'eau et à la nutrition. Ce projet représente un investissement communautaire de 2,7 millions de dollars de la Fondation RBC et la Fondation One Drop.

L'arrivée de la ferme hydroponique conteneurisée le 11 octobre 2020 est une étape importante dans ce projet ambitieux, mais n'est que la pointe de l'iceberg. Le véritable succès de cette initiative se perçoit par la mobilisation et le leadership de la communauté à chaque étape du projet. Dès le premier jour, la communauté d'Inukjuak a pris des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux produits frais pour les Inukjuamiut. Un comité consultatif communautaire composé de représentants de plus de quinze organisations locales a été créé, et ce groupe de bénévoles a continué à se réunir tous les mois pour apporter une contribution essentielle aux activités et à la planification du projet.

Le conteneur hydroponique, qui utilise de l'eau pour la culture au lieu de la terre, a été acheté auprès de The Growcer, une entreprise canadienne établie à Ottawa. Les propriétaires et exploitants sont des gens de la collectivité. Il sera bientôt installé et commencera à produire des légumes-feuilles cet hiver, l'objectif étant de partager la première récolte avec la communauté. Les produits frais seront mis à la disposition des membres de la communauté qui, grâce à des activités d'art social, ont appris de manière ludique de nouvelles façons de cuisiner des légumes peu connus tels que le chou kale et le bok choy.

Cette initiative de culture à Inukjuak a d'abord fait l'objet d'un essai pilote à plus petite échelle, lorsque le projet Pirursiivik a soutenu la construction et l'exploitation de sept couches froides communautaires (bacs à jardinage extérieurs en bois et en polycarbonate). Les matériaux ayant servi à la fabrication des bacs ont été fournis par la Kativik Ilisarniliriniq (commission scolaire Kativik), et ce sont le club de l'environnement de l'école Innalik et l'Association des hommes Unaaq qui se sont chargés de leur fabrication.

Grâce à cette nouvelle ferme hydroponique conteneurisée et adaptée au climat de l'Arctique, la communauté est maintenant prête à franchir une nouvelle étape pour contribuer à la sécurité alimentaire et l'accès aux produits frais locaux cultivés par et pour les Inukjuamiut. Il s'agit de la première phase d'une collaboration plus vaste avec la Corporation foncière Pituvik et le centre alimentaire Sirivik qui vise la conception d'une serre et d'un centre alimentaire ouverts à l'année pour cultiver, cuisiner et partager des aliments et des connaissances avec la communauté. L'équipe du projet évalue actuellement les possibilités de collecte de fonds afin d'obtenir les $6 millions de dollars nécessaires pour faire avancer cette prochaine phase. Cette infrastructure multifonctionnelle novatrice serait la première du genre dans le Nord et créerait un précédent pour les prochaines initiatives de culture en serre au Nunavik et dans tout l'Arctique.

À propos du projet Pirursiivik

Au cours des trois dernières années, près de 1 000 membres de la communauté ont participé à diverses activités d'art social et à des activités sur le terrain, allant de cours de percussions et de cuisine à une excursion dans la nature pour identifier les espèces végétales locales et documenter des connaissances. Un spectacle de cirque a été créé par Tupiq ACT, la première troupe de cirque inuit du Nunavik, avec le soutien du projet et l'assistance technique de One Drop (incluant conseil et accompagnement dans le processus). En plus d'être amusantes et divertissantes, ces activités inspirées par la culture et l'art inuit ont également créé des espaces d'apprentissage et d'échange sur les aliments traditionnels, la nutrition et l'importance de l'eau saine. L'apprentissage et le partage collectifs se poursuivront en personne et en ligne grâce à un pôle de connaissances numériques en cours de développement, avec le soutien d'une subvention de Techno nature RBC. Apprenez-en plus au www.onedrop.org/fr/projets/canada

À propos de One Drop

One DropTM est une fondation internationale créée par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d'un monde meilleur, où tous auraient accès à des conditions de vie qui permettent leur développement et leur épanouissement. Avec ses partenaires, One Drop déploie son approche artistique unique pour promouvoir l'adoption de comportements sains en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène et pour renforcer les communautés. Pour concrétiser cette vision, One Drop crée et produit des activités de collecte de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. One Drop transforme l'eau en action depuis plus de 13 ans avec des projets qui auront amélioré les conditions de vie de plus de 2,1 millions de personnes dans le monde. En 2019, la fondation a été reconnue pour la deuxième année consécutive par Charity Intelligence, cette fois comme l'un des 10 meilleurs organismes caritatifs internationaux au Canada. Pour en savoir plus sur One Drop, visitez le site www.onedrop.org. Interagissez avec One Drop sur Facebook et Twitter @onedrop, ou sur Instagram @1dropwater.

À propos de la Société Makivik

La Société Makivik est l'organisation de revendications territoriales chargée de gérer les fonds patrimoniaux perçus par les Inuit du Nunavik en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle a notamment pour rôle d'administrer et de placer ces fonds et de promouvoir la croissance économique en aidant à créer des entreprises dirigées par les Inuit du Nunavik. La Société Makivik favorise la préservation de la culture et de la langue des Inuit de même que la santé, le bien-être, la réduction de la pauvreté et l'éducation des Inuit dans les communautés.

À propos de la Corporation foncière Pituvik

Incorporée le 30 janvier 1979, Pituvik est titulaire de droits sur 521 km² de terres classées Catégorie I. Ces terres sont détenues par Pituvik au nom des bénéficiaires Inukjuaqmiut de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. À ce titre, Pituvik a le droit de permettre aux personnes et aux organisations d'utiliser ces terres en échange de compensations pour leur utilisation. Pituvik tient également une liste de bénéficiaires au nom de tous les Inukjuaqmiut. Pituvik est une société sans but lucratif; cependant elle peut créer et détenir des filiales à but lucratif pour stimuler la croissance économique locale et la création d'emplois.

À propos de Techno nature RBC

Techno nature RBC est un engagement pluriannuel mondial de la Fondation RBC pour soutenir les nouvelles idées et technologies ainsi que les nouveaux partenariats afin de relever les défis environnementaux les plus complexes. Il s'agit d'un pilier essentiel de la Stratégie climatique de la RBC, sa démarche d'entreprise pour accélérer la croissance économique propre et soutenir ses clients dans la transition vers une économie durable et à faible émission de carbone. Techno nature RBC rassemble des partenaires caritatifs, des experts en technologie ainsi que les secteurs public et privé (ainsi que les capacités uniques de la RBC) pour créer des coalitions multipartites dans l'espoir de trouver des solutions à nos défis environnementaux communs. Pour en savoir plus : https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/dons-environnementaux.html

À propos de The Growcer

The Growcer fabrique des systèmes hydroponiques modulaires qui permettent une production alimentaire commerciale dans des modules de 12 mètres (40 pieds) prêts à l'emploi. Sa technologie d'agriculture verticale permet aux clients de cultiver des légumes frais dans pratiquement tous les climats et a été déployée dans le cercle arctique à des températures inférieures à -50 °C. The Growcer permet aux agriculteurs traditionnels, aux entrepreneurs, aux collectivités et aux institutions de cultiver des aliments à l'échelle locale tout au long de l'année. Le travail de The Growcer a été récompensé par un prix World Changing Ideas de la Fast Company et un prix de l'Entrepreneurs' Organization, et a également été présenté dans la saison 13 de l'émission à succès de la CBC, Dragons' Den (Les Dragons).

