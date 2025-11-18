L'Armée du Salut lance la 135e campagne annuelle des marmites de Noël, sa plus importante collecte de fonds publique de l'année, qui vient en aide à plus de trois millions de personnes vulnérables dans 400 communautés au Canada aux Bermudes

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Armée du Salut lance la campagne des marmites de Noël 2025, alors qu'un nouveau rapport national souligne que la gestion de ressources financières limitées demeure le défi le plus courant pour les Canadiens, et que le coût de la vie demeure la principale préoccupation des ménages. Comme les besoins augmentent dans les collectivités à l'échelle nationale, l'Armée du Salut demande aux Canadiens de donner généreusement pendant la période des Fêtes.

Besoins croissants partout au Canada

L'insécurité alimentaire et le logement abordable sont des éléments communs qui découlent du travail de l'Armée du Salut auprès des personnes vulnérables dans les grandes villes et les collectivités rurales. Les aînés sont particulièrement touchés. Le recours aux banques alimentaires a augmenté chez les personnes âgées, alors que certaines d'entre elles ont dû y avoir recours pour la première fois. L'an dernier, les services communautaires et familiaux de l'Armée du Salut ont connu une augmentation de 3,6 % des services et du soutien aux aînés.

« Certaines histoires dont nous avons été témoins partout au pays sont déchirantes », a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications. « Chaque jour, des familles font face à des choix impossibles : payer le loyer ou l'épicerie, acheter des médicaments ou mettre de l'essence dans la voiture. À l'Armée du Salut, nous sommes là pour aider à supporter ces fardeaux et offrir à la fois un soutien pratique et de l'espoir. »

La collecte de fonds de la période des Fêtes la plus reconnue au Canada

La campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut, qui se déroule maintenant jusqu'à la veille de Noël, est l'une des activités de collecte de fonds d'un organisme de bienfaisance les plus importantes et les plus reconnues au Canada. Les dons faits dans les marmites et en ligne soutiennent directement les programmes locaux qui fournissent de la nourriture, des vêtements, un abri, des repas et des déjeuners, des services de rétablissement de la toxicomanie, des soins aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale, et d'autres produits essentiels aux personnes et aux familles dans le besoin tout au long de l'année.

L'objectif de la collecte de fonds national est de 22 millions de dollars, et chaque don à l'un des 2 000 emplacements où se trouvent les marmites au pays demeure dans la collectivité où il a été versé pour répondre aux besoins locaux. La plupart des unités au Canada qui participent à la campagne des marmites offrent une option de paiement sans contact facile et sécuritaire pour faire un don.

Chaque dollar aide à changer une vie

L'an dernier, 345 000 visites ont été effectuées à l'Armée du Salut pour fournir une aide pour la période de Noël, ce qui comprend des jouets et des paniers alimentaires. Tout indique que les besoins de soutien continueront d'augmenter. La saison devient une période de survie, et non de célébrations, ce qui rend le soutien de l'Armée du Salut plus important que jamais.

« Chaque dollar déposé dans une marmite aide à changer une vie », a déclaré le lieutenant-colonel Murray. « Grâce à la générosité de nos donateurs, nous fournissons non seulement une aide immédiate, mais nous aidons également les gens à reconstruire leur vie dans la dignité. Grâce à la formation professionnelle, aux programmes d'acquisition de compétences essentielles et au soutien à long terme, nous aidons les Canadiens à trouver de l'espoir et des possibilités durables. »

L'Armée du Salut exprime sa gratitude pour le soutien de milliers de travailleurs des marmites, d'entreprises partenaires comme Walmart Canada, Costco, BellMedia, Les Compagnies Loblaw Limitée, Bass Pro Shops/Cabela's et bien d'autres qui rendent possible la campagne des marmites de Noël.

Vous pouvez aussi faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël 2025 à l'adresse SalvationArmy.ca, en composant le 1 800 SAL-ARMY (725-2769), ou par courrier à l'adresse Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto, ON M4H 1P4.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Aux Bermudes, l'Armée est à l'œuvre depuis 1896. Aujourd'hui, elle est le plus important fournisseur direct de services sociaux non gouvernementaux au Canada, procurant de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 communautés partout au Canada et aux Bermudes et dans plus de 130 pays.

Nous croyons au pouvoir transformateur d'une main tendue, qui permet aux gens d'aller de l'avant, peu importe leur situation. En gardant le cœur et l'esprit ouverts, l'Armée du Salut offre un soutien pratique et personnalisé aux personnes confrontées à la pauvreté, à l'itinérance, à la toxicomanie, à l'insécurité alimentaire et à d'autres défis complexes.

Nos services comprennent la lutte contre la faim par l'entremise de banques alimentaires et de programmes de repas; d'un soutien à l'hébergement; ds services de réhabilitation à l'intention des personnes ayant un problème de toxicomanie; de soins palliatifs et de longue durée; et du perfectionnement de compétences essentielles comme l'établissement d'un budget et la cuisine. Nous offrons également des programmes pour les enfants et les jeunes, y compris des activités parascolaires, des camps, des programmes de nutrition en milieu scolaire et de l'aide pour Noël, comme des paniers alimentaires et des jouets.

Appuyée par de généreux donateurs, des bénévoles et des partenaires communautaires, l'Armée du Salut rencontre les gens dans le besoin et les accompagne dans leur parcours. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans un nouvel espoir, une dignité retrouvée et un avenir plus fort pour les personnes et les familles négligées dans votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements actualisés à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

