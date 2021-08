TORONTO, le 17 août 2021 /CNW/ - Immédiatement après le tremblement de terre survenu samedi en Haïti, l'Armée du Salut du Canada a lancé un effort de secours pour fournir des trousses d'hygiène et d'assainissement, de l'aide alimentaire et des fournitures médicales dans le pays. Le lieutenant-colonel canadien Morris Vincent agit actuellement à titre de second pour le travail de l'Armée du Salut dans la région des Caraïbes.

L'Armée du Salut travaille en Haïti depuis 1950 et a des employés sur le terrain pour évaluer la situation dans les collectivités touchées. La section canadienne de l'organisation a offert d'envoyer du personnel d'urgence formé pour appuyer les efforts d'intervention locaux de l'Armée du Salut. Depuis le terrible tremblement de terre de 2010 qui a frappé la région de Port-au-Prince, l'Armée du Salut du Canada a investi 11 millions de dollars dans des programmes d'aide d'urgence et de rétablissement à long terme, fournissant 200 maisons à l'épreuve des tremblements de terre aux familles haïtiennes, ainsi que des projets d'agriculture et de subsistance et de la formation professionnelle.

« Je me suis rendue en Haïti, où j'ai rencontré les gens et vu de mes propres yeux les capacités de l'Armée du Salut et les programmes de reconstruction à long terme », a déclaré le lieutenant-colonel Brenda Murray, directrice du développement international de l'Armée du Salut Canada. « La générosité des Canadiens a permis de changer des vies. Aujourd'hui, nous demandons encore une fois leur soutien extraordinaire en réponse à l'effort de secours en Haïti 2021. Le pays et sa population sont ébranlés par la pandémie, et la tempête tropicale qui s'annonce s'ajoute aux préoccupations. Les gens ont besoin de notre aide dès aujourd'hui. »

Pour faire un don, visitez le site Armeedusalut.ca ou composez le 1 800 SAL-ARMY (1 800 725-2769).

SOURCE L'Armée du Salut

Renseignements: Médias : Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Neil Leduke, Courriel : [email protected], Cellulaire : 416 578-7998; Lieutenant-colonel John P. Murray, Courriel : [email protected], Cellulaire : 416 889-4954

Liens connexes

http://www.SalvationArmy.ca