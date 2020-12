« Cette année est à nulle autre pareille. Les besoins sont grands, mais les possibilités sont encore plus grandes, a déclaré le lieutenant-colonel John P. Murray, porte-parole de l'Armée du Salut du Canada. Grâce à Rogers et à tiptap, nous ajoutons une option pour les Canadiens qui souhaitent soutenir l'Armée du Salut dans leurs communautés. Puisque la vie est devenue plus difficile pour un grand nombre de gens cette année, la nouvelle technologie utilisée lors de notre campagne des marmites de Noël 2020 nous aidera à continuer à offrir nos programmes qui changent des vies. »

« Connecter les Canadiens à ce qui compte pour eux est au cœur de notre identité, et à un moment où les besoins sont plus grands que jamais, nous savons que la technologie et l'innovation peuvent être un puissant agent de changement a affirmé Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. Cette solution technologique novatrice permettra à l'Armée du Salut du Canada de changer la vie des Canadiens vulnérables, et elle répond à notre objectif principal de renforcer les communautés où nous vivons et travaillons. »

Rogers service Affaires a collaboré avec tiptap pendant le développement des unités de paiement sans contact afin d'appuyer une nouvelle solution technologique qui comble de façon sécuritaire l'écart entre les organismes dans le besoin et les donateurs qui n'ont plus de billets ni de monnaie. Plus petit qu'un paquet de cartes, chaque unité de paiement possède son propre récepteur sans fil, qui offre une façon simple et sécuritaire de traiter les dons sans contact, ainsi qu'une confirmation et une acceptation instantanées des cartes de crédit, des cartes de débit ou des portefeuilles mobiles, le tout propulsé par le réseau LTE-M de Rogers.

« Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de Rogers service Affaires, qui a joué un rôle clé dans le développement du produit et dans sa mise en marché plus rapide, a déclaré Chris Greenfield, chef de la direction et fondateur de tiptap. L'an dernier, nous avons mené un projet pilote sur 10 marmites de l'Armée du Salut à Toronto afin de tester la technologie et d'évaluer si elle avait une incidence mesurable et positive sur les dons. Il en a résulté trois fois plus de dons pour les marmites avec options de paiement sans contact que sur des marmites acceptant seulement l'argent à d'autres endroits. Nous savons que la technologie aura une incidence positive sur la campagne emblématique de l'Armée du Salut. »

La marmite de Noël de l'Armée du Salut du Canada est un symbole d'aide et d'espoir pendant la période des Fêtes depuis 1891, recueillant des fonds essentiels pour soutenir des personnes et des familles dans 400 communautés au Canada. Qu'il s'agisse du traitement des dépendances, de la formation professionnelle, des refuges pour les sans-abris et les femmes, de l'insécurité alimentaire, des services d'urgence en cas de catastrophe et bien plus encore, ces programmes et services redonnent espoir et dignité à deux millions de Canadiens vulnérables chaque année. Le déploiement des dons numériques devrait stimuler la collecte de fonds au cours des prochaines semaines, jusqu'à la fin de la campagne le 24 décembre. Dans certaines communautés du pays où il n'y aura pas de marmites en raison de restrictions en matière de santé publique, les Canadiens peuvent faire un don virtuel sur le site web de l'Armée du Salut du Canada.

Tout au long de la pandémie, Rogers a joué le rôle de chef de file en matière de technologie afin d'offrir une connectivité, des services numériques essentiels et un soutien financier pour aider certains des Canadiens les plus vulnérables, comme les femmes fuyant la violence familiale et les membres des communautés LGBTQ2S+, en fournissant un réseau WiFi dans des refuges pour sans-abris et à l'appui de l'éducation des jeunes. Entre autres, nous avons créé le plus grand garde-manger au pays, en remplissant huit millions de paniers-repas pour les banques alimentaires partout au pays.

À propos de l'Armée du Salut du Canada

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882, qui est devenue un des plus importants fournisseurs directs de services sociaux du pays. L'Armée du Salut du Canada procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Ses activités de services communautaires et sociaux comprennent : la lutte contre la faim pour les personnes et les familles grâce à des banques alimentaires et à des programmes d'alimentation; un refuge pour les personnes sans-abri et du soutien pour celles qui ont besoin de logement; la réadaptation pour les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie; des soins à long terme et palliatifs; de l'aide à Noël comme des paniers de nourriture et des jouets; des programmes parascolaires, des camps et des programmes de nutrition à l'école pour les enfants et les jeunes; des cours de préparation à la vie active, notamment l'établissement de budget, la préparation de repas pour une famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

SOURCE L'Armée du Salut

Renseignements: Rogers Communications, [email protected], 647-747-5118 ; Armée du Salut du Canada, [email protected], 416-889-0423

Liens connexes

http://www.SalvationArmy.ca