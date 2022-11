L'Armée du Salut lance la 132e campagne annuelle des marmites de Noël, sa plus importante collecte de fonds publique de l'année, qui vient en aide à 2,6 millions de personnes vulnérables dans 400 communautés partout au Canada.

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. La combinaison de l'incertitude économique continue, de l'inflation et des répercussions de la pandémie se fait sentir de façon aiguë sur la première ligne des services sociaux. L'Armée du Salut a constaté une augmentation de 30 % du nombre de familles avec enfants qui ont besoin de notre aide et nous craignons que ce besoin ne continue d'augmenter au cours des mois d'hiver.

L’Armée du Salut lance la plus importante collecte de fonds de l’année pour aider des millions de personnes dans le besoin. (Groupe CNW/L'Armée du Salut)

« C'est une période difficile pour beaucoup de gens, les familles avec enfants étant les plus éprouvées. De plus en plus de familles demandent notre aide pour la première fois. Compte tenu de la menace d'une récession, nous prévoyons que ce nombre continuera d'augmenter », a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications pour l'Armée du Salut. « Maintenant plus que jamais, nous sommes là pour les gens qui ont besoin de nous. »

L'an dernier, l'organisme a constaté que 500 000 personnes de plus à l'échelle nationale s'étaient adressées à l'Armée du Salut pour obtenir de l'aide.

Le besoin criant est à l'origine de la campagne annuelle des marmites visant à amasser des fonds. La campagne de cette année, intitulée Son seul repas, vise à offrir du soutien aux enfants et aux familles qui n'ont pas assez à manger pendant la période des Fêtes et elle espère recueillir 22 millions de dollars. Grâce à un donateur anonyme, la campagne comprend un don jumelé pouvant atteindre 100 000 $. Les donateurs peuvent doubler leur impact et fournir deux fois plus de nourriture et d'espoir. Les dons versés à la campagne serviront à financer des programmes qui fournissent de la nourriture, des vêtements, des cadeaux pour les enfants et d'autres nécessités.

Les contributions à la campagne des marmites permettent à l'Armée du Salut d'offrir une aide pratique à tous ceux et celles qui en ont besoin, tout au long de l'année. Cela comprend les repas, les banques alimentaires, les programmes de petits-déjeuners pour enfants, le soutien au logement, le rétablissement en cas de toxicomanie et les soins aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale. Chaque don versé à l'un ou l'autre des 2 000 emplacements où se trouvent les marmites au pays demeure dans la communauté où il a été fait, pour répondre aux besoins locaux. La plupart des unités au Canada offrent une option de paiement sans contact facile et sécuritaire pour faire un don.

Chaque année, l'Armée du Salut compte sur le soutien de milliers de préposés aux marmites qui font cadeau de leur temps et de leur énergie pour recueillir des dons dans les emplacements où se trouvent nos marmites au pays. De plus, la campagne ne serait pas possible sans l'appui de nombreuses entreprises partenaires, dont Walmart Canada, BellMedia, Les Compagnies Loblaw Limitée, Costco, BC Liquor Stores, LCBO (en Ontario), Canadian Tire, Cadillac Fairview, Oxford Properties, Ivanhoé Cambridge, Morguard, Metro, Safeway, Save-on-Foods, Sobeys, Bass Pro Shops, le Service national de recyclage de l'Armée du Salut (magasin d'occasion) et bien d'autres encore.

Vous pouvez aussi faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël 2022 à l'adresse SalvationArmy.ca, en composant le 1 800 SAL-ARMY (725-2769), ou par courrier à l'adresse Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto, ON M4H 1P4.

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 communautés canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptions en lien avec la consommation de substance, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre communauté.

