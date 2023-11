L'AREQ souligne la Journée internationale des hommes

QUÉBEC, le 19 nov. 2023 /CNW/ - Pour une 11e année, l'AREQ (CSQ) souligne la Journée internationale des hommes, sous le thème « L'homme émotionnel que je suis ».

Dans chaque région (10) et secteur (82) où se situe l'AREQ, des activités sont organisées pour souligner cette journée : des rencontres avec les équipes responsables de la santé et le bien-être des hommes dans les CISSS et CIUSSS du Québec, en passant par les conférences organisées en collaboration avec des organismes venant en aide aux hommes pour faire connaître leur offre de service, hommes et femmes se regroupent pour faire de cette journée une occasion d'apprentissage.

Origine de cette journée

Initiée en 1992 à Malte (République au sud de la Sicile en Italie), puis reprise à Trinidad-Tobago en 1997, la Journée internationale des hommes, qui a lieu le 19 novembre, est aujourd'hui célébrée dans plusieurs pays. À l'AREQ (CSQ), un thème et une affiche sont élaborés chaque année depuis 2012 dans le but de sensibiliser nos membres aux spécificités masculines, en lien avec leur santé et leur bien-être, mais aussi de manière à promouvoir l'existence et la pertinence de cette journée dans la communauté.

Pourquoi souligner cette journée en 2023?

Évidemment, ce n'est pas pour minimiser la Journée internationale des droits des femmes ni pour remettre en question son importance. Cette journée met plutôt en lumière des enjeux différents. Elle vise la promotion de différents modèles masculins. Elle représente un moment pour célébrer les contributions positives et vise à cibler les bonnes pratiques pour interagir ou intervenir auprès des hommes, à améliorer les relations entre les sexes, de même qu'à promouvoir l'égalité. Enfin, elle aide des personnes s'identifiant comme hommes à normaliser un ressenti. Le tout, dans le respect et en appui des luttes faites par les femmes.

L'homme émotionnel que je suis, le thème de l'année 2023

Il n'existe pas de réel consensus pour décrire une émotion en psychologie, car chacune implique à la fois des phénomènes neurologiques, biologiques et psychologiques. Conséquemment, derrière une émotion se cachent parfois une réaction neurologique, un geste et tout un état affectif. Sur l'affiche, vous voyez un homme doté d'une certaine capacité d'introspection. Il a l'air résolu, calme et serein. Il a retrouvé un pouvoir d'agir sur lui-même et décide de retirer un masque voulant qu'il reste neutre, une attente issue d'un construit social qui incombe souvent aux hommes. Il est maintenant disposé à jongler avec diverses émotions qu'il est en mesure d'identifier, de comprendre et d'extérioriser. Avec cette affiche, l'AREQ souhaite inviter ses membres, de même que d'autres personnes dans la société, à rompre avec cette idée erronée qu'il faut réprimer les émotions que nous vivons pour laisser croire à un certain contrôle. « L'homme émotionnel que je suis, c'est une main tendue à l'écoute de soi et au respect de ses limites pour un mieux vivre en société. » - Martin St-Pierre, responsable politique du dossier des hommes à l'AREQ (CSQ)

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'AREQ (CSQ) compte 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

