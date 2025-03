Budget 2025-2026 - L'AREQ (CSQ) dénonce l'absence de sommes attribuées au soutien à domicile

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ, se dit inquiète par le budget du Québec, présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard.

En effet, aucune somme ne semble réservée aux soutiens et services à domicile (SAD), alors que la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, doit présenter sa nouvelle politique sous peu.

« Si les faibles investissements en santé et services sociaux sur cinq ans sont prémonitoires, les sommes qui seront allouées spécifiquement au soutien à domicile ne permettront pas de surmonter les défis associés au vieillissement de la population », s'inquiète Micheline Germain, présidente de l'AREQ.

Rappelons qu'actuellement, 40 000 personnes sont déjà en attente de soins à domicile et qu'avec le vieillissement de la population, cette liste risque forcément d'augmenter.

Le vieillissement de la population, un défi ignoré

Rappelons que d'ici 2030, 25 % de la population aura atteint 65 ans et plus. De toute l'histoire du Québec, un tel vieillissement de la population n'a jamais été vécu et la pression qui s'en suivra sera lourde. Il est urgent d'agir et d'intégrer les soins et les services à domicile dans la solution.

« Après près de 10 ans au pouvoir, le gouvernement de la CAQ devrait avoir compris les impacts du vieillissement de la population sur nos services publics. L'absence de sommes prévues dans le présent budget nous démontre le contraire », déplore la présidente de l'AREQ.

Soutien à domicile

Il y a deux ans, la vérificatrice générale soulignait qu'un investissement annuel de 2 milliards de dollars dans les SAD représentait le strict minimum pour maintenir le niveau de services.

Depuis, le gouvernement de la CAQ n'a investi que 193 millions annuellement. Aujourd'hui, il nous est impossible de connaître les budgets qui y seront alloués en 2025-2026.

« Il y a de quoi être inquiet que la facture soit refilée aux personnes aînées. La semaine dernière, on apprenait que la ministre Sonia Bélanger envisage de rendre payants certains services de soutien à domicile, alors que l'État travaille à revoir son modèle économique des SAD qu'il offre. Rien ne nous rassure avec le budget d'aujourd'hui. La brèche que cette nouvelle manière de procéder créerait dans notre système de santé publique et les inégalités qui en découleraient sont très inquiétantes », explique madame Germain.

Hébergement des personnes aînées

Les SAD, en plus d'aider à dégorger le système de santé actuel, répondent à la volonté claire des personnes aînées de vivre le plus longtemps possible dans leur domicile, peu importe la forme que prend celui-ci. Qu'on parle de maison, de condo, de loyer ou de RPA, les personnes vieillissantes ont la volonté claire de rester dans leur milieu de vie.

Les membres de l'AREQ sont régulièrement sondés à propos de leurs intentions et une infime partie souhaite habiter dans une RPA. Or, pour 2025-2026, la seule nouvelle dépense que le gouvernement a annoncée est pour les RPA. On parle de 30 millions de dollars sur cinq ans pour prolonger le programme d'aide financière soutenant l'installation des gicleurs.

Aussi, un montant de 51 millions de dollars a été annoncé pour pérenniser l'harmonisation des services offerts dans les CHSLD, tant publics que privés. Ce sont des sommes négligeables en comparaison aux besoins.

« L'AREQ espère que ces montants vont davantage soutenir les CHSLD publics, alors que 40 % de nos établissements sont jugés vétustes », questionne Micheline Germain.

