Redéfinir l'héritage de l'Église catholique à travers des projets immobiliers à impact social

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Archidiocèse de Montréal annonce avec fierté le lancement de la Corporation immobilière catholique romaine de Montréal (CICRM), un organisme à but non lucratif novateur dédié à la gestion stratégique des propriétés ecclésiastiques, avec un accent sur l'impact social et la gestion durable de celles-ci. Il s'agit de la première fois qu'un archidiocèse catholique romain créé une filiale à but non lucratif pour utiliser le développement immobilier comme levier de valorisation patrimoniale et de bénéfices pour la communauté.

« L'Église catholique a toujours joué un rôle essentiel dans la société, en tant que lieu de foi et de soutien communautaire », a déclaré Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. « Partout dans le monde, et ici à Montréal, les églises ont toujours été au cœur des communautés, offrant un accompagnement spirituel, des services communautaires et des espaces de rencontre. Cette initiative de repenser la manière dont nos espaces peuvent servir le bien commun témoigne de notre volonté d'accomplir notre mission et d'approfondir notre engagement envers la société. »

Ancrée dans la mission de l'Église catholique romaine, la CICRM mettra son expertise à disposition pour guider les Fabriques -- les entités responsables de la gestion des biens paroissiaux -- dans des décisions éclairées concernant leurs propriétés. En agissant comme intermédiaire entre les églises, les municipalités, les gouvernements et les partenaires de développement, la CICRM simplifie et soutient l'ensemble du processus de vente et de réaménagement des propriétés, toujours avec la volonté d'honorer le patrimoine lorsque possible et de répondre aux besoins pressants de la communauté.

Une vision de croissance axée sur la communauté

Avec une équipe dévouée d'experts, la CICRM accompagnera les Fabriques à chaque étape du processus, en leur offrant un soutien stratégique complet pour les aider à naviguer dans les complexités de la réaffectation immobilière, tout en assurant la conformité aux cadres réglementaires et les meilleures pratiques du marché. De la facilitation des discussions avec les instances gouvernementales à la supervision des approbations et des permis, la CICRM s'engage à développer des solutions qui honorent à la fois le passé et l'avenir de ces espaces sacrés.

Pour diriger la CICRM, l'Archidiocèse de Montréal a nommé Stefano Marrone au poste de président-directeur général. M. Marrone dirigeait la division immobilière de l'Archidiocèse depuis 2021, où il a joué un rôle clé dans la structuration de la fonction immobilière et de son plan directeur au sein du diocèse, en initiant des collaborations internes et externes pour faire avancer des projets majeurs à Montréal. Dans ses nouvelles fonctions, il mettra son expertise au service de la direction stratégique de la CICRM, du développement de partenariats de haut niveau et de la représentation de l'organisation auprès des parties prenantes, des gouvernements et des investisseurs, avec le soutien d'une équipe de conseillers internes et externes chevronnés.

« Nous sommes très fiers de lancer aujourd'hui la Corporation immobilière catholique romaine de Montréal », a déclaré Stefano Marrone, PDG de la CICRM. « Ce moment marque l'aboutissement de plusieurs années de collaboration, d'écoute et de travail acharné avec toutes nos parties prenantes. Notre vision pour la CICRM est d'offrir à chaque paroisse les moyens d'aborder l'avenir de son église avec confiance et sérénité, en veillant à ce que chaque projet réponde à un besoin social local concret. Nous nous engageons à bâtir un avenir où les propriétés ecclésiastiques demeurent une source de fierté et de service dans le paysage montréalais, renforçant et soutenant la communauté pour les générations à venir. »

La CICRM accompagnera les paroisses qui souhaitent explorer leurs options ou amorcer une conversion, une transformation ou un projet de vente. En mobilisant son expertise, la CICRM veillera à ce que ces espaces continuent de servir à la fois la communauté catholique et l'ensemble de la société.

Pour en savoir plus sur le CICRM et ses projets, visitez le lien suivant : https://cicrm.org/

À propos de l'Archidiocèse catholique romain de Montréal

L'archidiocèse de Montréal est un archidiocèse de l'Église catholique au Québec. Son siège épiscopal est situé à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. Il a été érigé canoniquement en diocèse en 1836 et a été élevé au rang d'archidiocèse en 1886. Il compte 162 paroisses, 25 missions et 5 sanctuaires.

