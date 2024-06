L'AQTr obtient une subvention de 1 095 277 $ pour la mise à jour et le développement de formations en signalisation routière

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) se réjouit de l'annonce, par la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, d'un investissement majeur de 1 095 277 $ destiné à la mise à jour et au développement des formations en signalisation routière par TransForm, son centre de formation. La ministre en a fait l'annonce lors de l'Assemblée générale annuelle de l'AQTr ce 5 juin. Cette annonce témoigne de l'engagement du gouvernement envers la sécurité routière et la formation professionnelle des travailleurs dans le secteur des transports.

« Il me fait plaisir d'annoncer un investissement de 1 095 277$ pour la formation en signalisation de chantiers routiers. Ce sont près de 4 600 personnes, à travers toutes les régions, qui pourront ainsi être formées » mentionne Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'AQTr se déroulant à Montréal, M. Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), est intervenu en tant que conférencier invité. M. Lortie a échangé avec les participants sur les enjeux cruciaux de la main-d'œuvre. Les sujets abordés ont été notamment le développement des compétences, la pénurie de main-d'œuvre et les enjeux reliés à l'électrification des transports.

« En cette ère de transformation accélérée où des changements démographiques, climatiques et technologiques s'entrecroisent, il est plus que jamais essentiel d'investir dans la formation de la manœuvre, actuelle et future. Nos programmes de soutien financier visent notamment à assurer l'adéquation entre l'offre de formation, les compétences de la main-d'œuvre et les besoins du marché du travail » rappelle Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole.

Une contribution prometteuse

Les formations en signalisation sont essentielles pour garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers de travaux routiers. Ainsi, les travailleurs du domaine de la signalisation doivent être formés adéquatement pour maîtriser les normes et les pratiques sécuritaires. À cet effet, l'AQTr compte mettre à contribution des technologies innovantes telle que la réalité virtuelle dans l'élaboration de nouveaux contenus de formation.

« À l'AQTr, la sécurité de tous les travailleurs du domaine de la signalisation est notre priorité absolue. Cette subvention de plus d'un million de dollars permettra à notre centre de formation TransForm de consacrer ses efforts à la refonte de toutes nos formations en signalisation afin de garantir des formations plus innovantes et sécuritaires » déclare Suzanne Proulx, directrice générale de l'AQTr.

À propos de l'AQTr

L'AQTr, Association québécoise des transports, a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. L'association diffuse l'expertise québécoise en transport à travers différents événements, à travers 9 tables d'expertise, mais aussi par la diffusion de formations par la voie de notre centre de formation de l'AQTr, TransForm. Pour en savoir davantage : www.aqtr.com/

À propos de la CPMT :

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est un organisme public dont la mission est de contribuer à l'amélioration du marché du travail au Québec. Par ses subventions et ses initiatives, la CPMT soutient le développement des compétences et l'employabilité des travailleurs québécois.

SOURCE Association québécoise des transports (AQTr)

