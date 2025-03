MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) désire informer les médias de la tenue de son 59e Congrès annuel, sous le thème « Intermodalité augmentée : vers des infrastructures innovantes », qui se déroulera du 17 au 19 mars 2025 au Centre des congrès de Québec.

L'AQTr, un acteur incontournable du secteur des transports, convie chaque année ses partenaires des milieux public et privé, à participer à cet important rendez-vous des expert•e•s en transport. Pour sa 59e édition, le Congrès mettra en lumière l'importance de favoriser la mobilité durable et d'optimiser les déplacements entre les différents modes de transport. Les participant•e•s auront l'occasion d'assister à des conférences enrichissantes sur des mesures novatrices et sécuritaires à mettre en place, ainsi que sur des infrastructures réinventées.

Moments forts et conférences vedettes

Lundi 17 mars 2025

12 h à 14 h (allocution prévue à 13 h)

Déjeuner-Causerie avec Martin Imbleau , PDG d'Alto

« Connecter nos vies et nos villes avec Alto, le TGV qui reliera Québec à Toronto »





Allocution de Bruno Marchand , Maire de Québec

Mardi 18 mars 2025

8 h 30 à 9 h 30

Panel PIARC-Québec, animé par Martin Thibault , Président PIARC-Québec, Comité National Canada-Québec et Vice-président - Réalisation de projets d'infrastructures Amérique du Nord chez Stantec

« La connectivité, l'innovation et la technologie au service de la sécurité routière »





Déjeuner-Causerie avec Geneviève Guilbault, Vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable





Déjeuner-Causerie avec Geneviève Guilbault, Vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable 18 h 30 à 20 h 30

Soirée des Lumières - Grands Prix d'excellence

Une soirée visant à récompenser les projets innovants en transport

Mercredi 19 mars 2025

8 h 30 à 9 h 30

Petit-déjeuner avec Philippe Batani , Premier Vice-président, Affaires publiques, Communications et Stratégie chez CDPQ Infra

« Le projet TramCité »

Le Congrès annuel s'inscrit dans la mission de l'AQTr : capter, enrichir, diffuser et faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Cette 59e édition prévoit une programmation riche ainsi que plusieurs activités exclusives avec les expert•e•s et les responsables clés en transport. Plus de 800 participant•e•s sont attendu•e•s à cet événement annuel, qui se déroulera sur trois jours.

Pour connaître l'ensemble de la programmation du 59e Congrès, visitez le site web de l'AQTr

Les médias sont invités à y participer. Réservation requise : [email protected]