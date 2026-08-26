L'AQTIS 514 IATSE signe une première entente à terme avec Netflix

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- L'association qui représente les techniciennes et techniciens du secteur de l'audiovisuel (l'ensemble des gens qui travaillent derrière la caméra) annonce avec fierté la signature d'une entente Netflix. Cet accord, qui a été conclu à la suite d'un vote majoritaire des membres du syndicat, est le fruit de discussions et de négociations qui se sont échelonnées sur plusieurs mois. Les rencontres qui ont mené à cette conclusion positive ont eu lieu dans les bureaux du syndicat. Cette première entente constitue un jalon important dans l'histoire du syndicat et de la production audiovisuelle au Québec.

En établissant un cadre négocié pour une période de quatre ans, l'association met fin à la nécessité de renégocier une entente pour chaque projet Netflix tourné au Québec. Cette entente offre une plus grande stabilité aux membres et aux productions. Cette avancée assure le maintien des productions américaines et contribue à la stabilité des productions québécoises.

« Cet accord est le fruit d'une démarche démocratique menée avec l'appui des techniciennes et des techniciens. Après avoir confié à l'AQTIS 514 IATSE le mandat de négocier avec Netflix, les membres de l'association ont été appelés à se prononcer sur les résultats des négociations dans le cadre d'un vote de ratification. Nous sommes ravis de la forte participation de nos membres qui ont ratifié la proposition sans équivoque. L'entente établit un cadre clair et des conditions applicables à tous les métiers concernés par les productions, et offre un environnement de travail sécuritaire et plus prévisible pour nos membres. », affirme Bernard Larivière, président de l'AQTIS 514 IATSE.

À PROPOS DE L'AQTIS 514 IATSE

L'Alliance québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 IATSE, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

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SOURCE Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)

SOURCE : AQTIS 514 IATSE, Marie-Josée Rivard, Cheffe des communications, 514 773 3351 | [email protected]