L'AQIP analyse les nouvelles contre-mesures tarifaires annoncées par le gouvernement du Canada

QUÉBEC, le 26 août 2026 /CNW/ -- L'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) prend acte des nouvelles contre-mesures tarifaires annoncées par le gouvernement du Canada en réponse aux récentes mesures commerciales adoptées par les États-Unis. Ces contre-mesures prévoient notamment l'imposition d'une surtaxe de 25 % sur une vaste gamme de poissons, crustacés et mollusques importés des États-Unis à compter du 8 septembre prochain.

Selon les documents rendus publics par le gouvernement du Canada, les produits visés comprennent notamment le homard, le crabe, la crevette, le flétan, les pétoncles, les huîtres ainsi que plusieurs autres espèces de poissons et de produits marins.

À ce stade, l'AQIP poursuit son analyse des impacts potentiels de ces mesures sur les transformateurs québécois de produits marins. Les répercussions pourraient varier d'une entreprise à l'autre selon les marchés desservis, les chaînes d'approvisionnement utilisées et le degré de dépendance à certains intrants provenant des États-Unis.

Parallèlement, les vérifications effectuées par l'AQIP indiquent que les principaux produits de la mer canadiens classés au chapitre 03 du Système harmonisé, notamment le homard, le crabe des neiges, la crevette nordique et le flétan, ne figurent pas parmi les marchandises assujetties aux nouvelles surtaxes américaines de 50 % annoncées dans le cadre des mesures prises par l'administration américaine en vertu de l'article 338 du Tariff Act. Les documents publiés par la Maison-Blanche précisent d'ailleurs que les produits du poisson sont exclus de ces nouvelles mesures.

Bien que cette situation puisse contribuer à maintenir l'accès des principaux produits marins québécois au marché américain, l'AQIP demeure prudente quant à l'évolution du contexte commercial nord-américain. Les négociations entre les gouvernements canadien et américain demeurent en cours et d'autres développements pourraient survenir au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

« L'industrie de la transformation des produits marins évolue dans un environnement fortement intégré à l'échelle nord-américaine. L'AQIP suivra attentivement l'évolution de la situation afin d'évaluer les impacts réels pour ses membres et de s'assurer que les intérêts de l'industrie québécoise soient adéquatement pris en compte », a déclaré Serge Fortin, directeur général de l'AQIP.

L'AQIP poursuivra ses échanges avec les gouvernements, ses membres et ses partenaires afin d'analyser les conséquences de ces nouvelles mesures, d'identifier les enjeux qui pourraient affecter les entreprises de transformation et de suivre l'évolution des discussions commerciales entre le Canada et les États-Unis.

À propos de l'AQIP

L'Association québécoise de l'industrie de la pêche représente les entreprises québécoises de transformation des produits marins. Elle veille à promouvoir la compétitivité, le développement durable et le rayonnement de l'industrie tout en défendant les intérêts de ses membres auprès des différents intervenants gouvernementaux et sectoriels.

SOURCE Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP)

Pour tout renseignement: Nicolas Doucet, TACT, Cellulaire : 581 986-5536, [email protected]; Source: Serge Fortin, Directeur général, AQIP, [email protected]