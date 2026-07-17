L'AQIP salue le renouvellement du Fonds des pêches du Québec et la bonification de son enveloppe financière

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- L'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) accueille favorablement l'annonce des gouvernements du Québec et du Canada concernant le renouvellement du Fonds des pêches du Québec, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars jusqu'en 2031.

L'AQIP analysera au cours des prochaines semaines les modalités détaillées de la nouvelle entente afin d'en évaluer les retombées et les possibilités pour les entreprises du secteur. À première vue, l'Association estime toutefois que la bonification de l'enveloppe et les orientations annoncées répondent à plusieurs préoccupations exprimées par l'industrie ces dernières années.

Un soutien accru qui répond aux réalités du secteur

Le Fonds des pêches du Québec permettra notamment de soutenir l'innovation, la productivité, la durabilité des entreprises, la diversification des marchés ainsi que l'adaptation du secteur aux changements climatiques et à l'évolution des écosystèmes marins.

Dans un contexte marqué par les pressions sur les marchés, l'évolution des ressources marines et les incertitudes commerciales, la bonification de 25 % de l'enveloppe financière par rapport à l'entente précédente contribuera notamment à offrir aux entreprises les moyens nécessaires pour poursuivre leurs efforts d'innovation, de modernisation et de développement. L'Association note également avec intérêt l'ajout d'un volet consacré au développement et à la diversification des marchés, une orientation qui répond à plusieurs préoccupations exprimées par les acteurs de l'industrie au cours des dernières années.

« Nous accueillons très positivement cette annonce qui représente un signal concret de soutien envers une industrie qui doit composer avec des défis grandissants, notamment en matière de compétitivité, d'accès aux marchés et d'adaptation à un environnement économique en constante évolution. Les deux paliers gouvernementaux ont répondu présents en reconnaissant que les besoins de l'industrie sont aujourd'hui plus importants que jamais. »

- Serge Fortin, directeur général de l'AQIP

À propos de l'AQIP

L'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) est un organisme à but non lucratif, fondé en juin 1978 par les entreprises de transformation de produits marins des régions maritimes du Québec. Elle assure la défense de leurs intérêts des 33 membres auprès des instances concernées. Situé à Québec, l'AQIP est la plus ancienne association d'entreprises de transformation de poissons et fruits de mer au Canada.

SOURCE Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP)

Pour tout renseignement : Nicolas Doucet, TACT, Cellulaire : 581 986-5536, [email protected]; Source : Serge Fortin, Directeur général, AQIP, [email protected]