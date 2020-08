L'AQCS satisfaite de l'actualisation du plan de la rentrée

QUÉBEC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) est satisfaite de l'actualisation du plan de la rentrée présentée par le ministre Jean-François Roberge, et réitère son entière collaboration afin que cette stratégie évolue au cours de l'automne, selon les besoins des élèves et du réseau.

« Les milieux scolaires devront composer avec le contexte imprévisible de la COVID-19 pour une durée indéterminée. La stratégie à adopter pour la réussite des élèves du Québec doit se coller aux connaissances scientifiques et aux meilleures pratiques préventives colligées à grande échelle. Les cadres scolaires s'engagent à contribuer à la vigie et aux réflexions du ministre, en cette rentrée très particulière, mais aussi tout au long des prochains mois », soutient M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

