L'AQCS salue la création de l'Institut national d'excellence en éducation

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) est favorable à la mise sur pied de l'Institut national d'excellence en éducation (INEÉ), un organisme chargé de la promotion des pratiques éprouvées pour la réussite éducative, tant au primaire, au secondaire, qu'en formation professionnelle et en formation générale des adultes.

« Nous sommes heureux que le ministre de l'Éducation concrétise ce projet, auquel l'AQCS souscrit depuis son évocation, en 2017. Le rôle que jouera l'INEÉ pour identifier les meilleures pratiques et formuler des recommandations aux milieux contribuera assurément à la qualité des services éducatifs aux élèves. Nous souhaitons que cet organisme se penche sur les secteurs de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes, afin de moderniser et d'optimiser leurs offres respectives et de mettre en place toutes les conditions pour la réussite des élèves », mentionne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Les services éducatifs étant déployés en continuum, du primaire au réseau universitaire, l'AQCS suggère qu'un mécanisme de collaboration soit prévu entre l'INEÉ et le Conseil supérieur de l'éducation.

Dans la foulée de la création de l'INEÉ, soulignons que l'AQCS et ses membres seront toujours en faveur de l'amélioration continue des pratiques, à la fois éducatives et administratives. « Nous offrons notre collaboration à l'INEÉ pour la pleine réalisation de son mandat », indique M. Parent.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 400 membres aux champs d'expertises diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

