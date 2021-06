L'AQCS honore des cadres scolaires émérites

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a remis le Prix Cadre scolaire émérite à quatre gestionnaires du réseau public d'éducation qui se démarquent par leurs réalisations, leur engagement et leur expertise.

Ce prix est décerné en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ). La lauréate et les lauréats ont été dévoilés à l'occasion d'une remise de prix virtuelle.

« Dans le contexte de la pandémie, l'agilité et l'expertise des cadres scolaires ont fait toute la différence pour l'offre de service aux élèves. Nous sommes fiers de célébrer la remise du Prix Cadre scolaire émérite, ainsi que le dévouement exceptionnel des gestionnaires qui évoluent dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements », mentionne M. Benoît LeBel, président du conseil d'administration de l'AQCS.

Notons que l'ensemble des candidates et candidats seront mis en lumière sur les plateformes de l'AQCS, au cours des prochaines semaines.

Lauréats 2021 du Prix Cadre scolaire émérite

Catégorie Bilan de carrière : Madame Christiane Séguin, directrice, adaptation scolaire et service éducatifs complémentaires, Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Profondément engagée dans sa région pour la réussite des élèves en difficulté et des EHDAA, Madame Séguin est également reconnue au plan provincial par sa présence aux différentes tables ministérielles.

Catégorie Réalisation d'équipe : Messieurs François Lemire et André Lacasse, respectivement directeur et directeur adjoint, Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry, Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Ces lauréats se sont distingués par leur engagement pour l'organisation de la formation accélérée de préposés en CHSLD, dans le contexte de la pandémie. Leur sens de la mobilisation du personnel a contribué à démarrer 45 cohortes, pour un total de 1 000 élèves.

Catégorie Relève : Monsieur Wen-Ching Chang, directeur, Service des ressources informatiques, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Monsieur Chang gère un service de 150 employés et cadres. Il a effectué une reconfiguration structurelle des équipes spécialisées en infrastructure, en développement, en gestion de projets et en maintien des applications. Ces vastes chantiers lui ont permis de se distinguer dans la dernière année.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 600 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle.

