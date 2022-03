L'AQCS honore des cadres scolaires à l'engagement exceptionnel

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a honoré dix gestionnaires aux parcours et aux réalisations remarquables, dans le cadre de la remise de ses Prix Cadre scolaire émérite et Reconnaissance.

« Cette année, nous décernons nos prix dans le contexte du 50e anniversaire de l'AQCS. Faire rayonner l'expertise de nos membres pour la réussite éducative fait partie de notre mission, depuis 50 ans : cette cérémonie s'inscrit donc naturellement dans notre histoire. Nous sommes fiers de faire découvrir ces lauréat·es au réseau et au public », mentionne M. Jean-François Parent, PDG de l'AQCS.

Lauréat·es du Prix Cadre scolaire émérite

Ce prix est décerné en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ).

Lauréate de la catégorie Bilan de carrière : Mme Louise Lacoste , directrice du Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et du service aux entreprises du Centre de services scolaire (CSS) de Laval . Cette gestionnaire a contribué à faire passer le taux de réussite des élèves de moins de 20 ans du CSS de 65 % à 80,5 %. Elle est une force vive en matière de concertation locale, régionale et nationale. Plus récemment, elle s'est investie dans la mise sur pied d'une formation en ligne pour l'Attestation d'études professionnelles en service de garde, en réponse aux besoins de main-d'œuvre.

Lauréats de la catégorie Réalisation d'équipe : le « Comité de vigie » du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, formé de M mes Marie-Hélène Lambert, Nathalie Provost , Marie-Claude Thivierge et Marie-Josée Villeneuve et de MM. Jean-François Chalut et Marc Prescott . Ce comité a été créé en réponse à la croissance importante de la clientèle du CSS. Il est formé de cadres des services de l'organisation scolaire, des ressources matérielles et du secrétariat général, directement impliqués dans la planification et la réalisation d'ajouts d'espace. La mise en commun des leurs expertises a permis de mettre en place un processus dynamique, pour une meilleure analyse des enjeux de capacité d'accueil.



M me Sylvie Côté, directrice du service des ressources humaines au Centre de services scolaire Marie-Victorin. Parmi ses projets, menés à bien avec son équipe : « Assurer la relève », pour le recrutement de talents, la fidélisation du personnel et l'accompagnement des gestionnaires; la création d'un guide interactif de gestion des ressources humaines en contexte de COVID-19 ainsi que le déploiement d'un programme favorisant le bien-être au travail des employés.

M. Yves Debigaré, coordonnateur du secteur des systèmes applicatifs et du développement au service des technologies de l'information du Centre de services scolaire des Patriotes. Il a notamment mis en place un projet de codéveloppement d'applications Web pour les CSS de la Montérégie-Estrie; une offre régionale de cours d'été en ligne et une console de suivi des absences d'élèves, d'employés et de fermetures de groupe, avec un tableau de bord pour la reddition de compte au MEQ.

Lauréat du Prix Reconnaissance

Le Prix Reconnaissance met en valeur les contributions d'une ou d'un membre pour le rayonnement de l'AQCS.

Lauréat : M. Benoît LeBel , directeur des Services éducatifs aux adultes au Centre de services scolaire des Mille-Îles et président du conseil d'administration de l'AQCS depuis 2020. Au sein de l'AQCS, il a également occupé les rôles de président de section de 2009 à 2016 et de président de la Commission professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux entreprises. M. LeBel a inspiré la mobilisation de cadres scolaires de partout au Québec.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 800 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

