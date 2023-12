L'AQCS décerne son Prix Cadre scolaire émérite 2023

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a honoré ce matin des gestionnaires engagé·es aux parcours inspirants, en leur remettant son Prix Cadre scolaire émérite.

« Depuis 2017, le Prix Cadre scolaire émérite vise à mettre en lumière des gestionnaires aux pratiques exemplaires et à faire connaître leur travail essentiel. Toutes nos félicitations aux lauréat·es 2023! », souligne M. Jean-François Parent, PDG de l'AQCS.

Le dévoilement des lauréat·es a été effectué lors d'une cérémonie virtuelle soulignant la Journée des cadres scolaires. Notons que le Prix Cadre scolaire émérite est décerné en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ).

Lauréat·es du Prix Cadre scolaire émérite 2023

Catégorie Bilan de carrière : M. Carl Ruest, directeur retraité des services des ressources matérielles, centre de services scolaire des Phares

Ingénieur civil de formation, M. Ruest s'est joint au CSS des Phares en 1998. Reconnu pour son leadership stratégique, son esprit critique et son approche collaborative, il cumule des réalisations remarquables, dont l'implantation d'une ferme-école et la construction d'un atelier de mécanique agricole, pour le plus grand bénéfice des élèves de la formation professionnelle. Les différents postes occupés au fil de sa carrière l'ont mené à orchestrer un projet lié à la géothermie; à négocier des contrats avec plus de 40 transporteurs scolaires et à gérer l'implantation du réseau de fibre optique.

Catégorie Réalisation d'équipe : Mmes Lynda Blanchette, Annick Carpentier, France D'Aoust, Stéphanie Poulin, Julie Grenier, Émilie Lacroix et Line Bourdeau, centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

Ces lauréates évoluent dans cinq services administratifs différents du centre de services scolaire. Elles ont uni leurs expertises dans un projet visant l'efficience et le suivi budgétaire des ressources humaines utilisées par les établissements. Elles ont créé deux outils numériques pour atteindre leurs objectifs. Par une approche collaborative et centrée sur l'expérience-utilisateur, elles ont su mobiliser leurs équipes afin de développer des solutions innovantes, reposant sur des données fiables et robustes.

Catégorie Innovation : M. Éric Leclerc, coordonnateur de la réussite, centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

En 2017, M. Leclerc a reçu le mandat d'implanter une culture de données et d'amélioration continue au profit de la réussite. Il a optimisé des processus avec différents services administratifs et a développé des interfaces pour faciliter l'utilisation du Power BI dans les écoles. Il a conçu des outils sur mesure, entre autres pour l'identification des élèves à risque de décrocher et le suivi des résultats des élèves. Son accompagnement a permis d'établir des liens de cohérence entre le Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) du CSS et les différents projets éducatifs des établissements.

Catégorie Relève : Monsieur Éric Larochelle, directeur du Service des ressources matérielles, centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

À ses débuts, M. Larochelle a découvert l'impact social d'une carrière au sein du réseau de l'éducation. Embauché comme directeur adjoint du service des ressources matérielles, on lui a confié la supervision de la construction d'une école primaire, de deux écoles secondaires et de la rénovation d'une école secondaire sinistrée, en plus de la conception d'une nouvelle école primaire et de deux agrandissements d'écoles. Des défis relevés avec brio. Sa rigueur et son authenticité lui ont permis d'être identifié comme relève à la direction de son service.

Les cadres scolaires

Ces gestionnaires évoluent dans les centres administratifs des centres de services scolaires et des commissions scolaires, les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, les Services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 3 000 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

