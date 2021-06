MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'APTS salue la réélection de Nancy Bédard à la présidence de la FIQ ainsi que l'ensemble des membres de l'exécutif élu·e·s lors de leur congrès.

« C'est avec enthousiasme que nous continuons la lutte pour des services publics accessibles et de qualité aux côtés de la FIQ. Mme Bédard a toujours défendu avec brio les droits des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux et continuera certainement d'être une alliée dans l'atteinte des objectifs communs de nos organisations », souligne Robert Comeau, 1er vice-président de l'APTS.

L'APTS en profite pour réitérer sa volonté d'obtenir une entente satisfaisante, incluant des conditions de travail qui reconnaissent l'expertise de ses membres ainsi que de celles de la FIQ, afin de résoudre les problèmes d'attraction et de rétention du personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

