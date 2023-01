L'APTS salue l'élection de Magali Picard à la présidence de la FTQ

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que se conclut le congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) félicite Magali Picard et Denis Bolduc pour leur élection à la présidence et au secrétariat général. Elle salue par la même occasion la grande contribution de son président sortant, Daniel Boyer, au mouvement syndical québécois.

« Le parcours de Magali Picard comme militante et leader syndicale, ainsi que le fait d'être la première femme et la première autochtone élue à la présidence de la FTQ, est très inspirant. Au nom des membres de l'APTS, nous sommes fier·ère·s de pouvoir collaborer avec elle - et l'ensemble de l'équipe de la FTQ - dans nos luttes à venir. Elle peut compter sur notre entière solidarité », assure Robert Comeau, président de l'APTS.

Rappelons que l'APTS fait cause commune avec la FTQ, la CSN et la CSQ dans le cadre des négociations des conventions collectives qui s'amorcent pour le secteur public.

