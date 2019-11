L'APTS obtient un rajustement salarial moyen de 2 % pour les technologues spécialisé·e·s en échographie - pratique autonome

LONGUEUIL, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de travail, l'APTS a finalement obtenu un rajustement salarial moyen de 2 % pour les technologues spécialisé·e·s en échographie - pratique autonome (TSE-PA), une catégorie d'emploi qui avait été pénalisée lors de son intégration à la nouvelle structure salariale issue des dernières négociations nationales.

« C'est une excellente nouvelle pour nos gens. L'employeur a reconnu qu'une erreur avait été commise et qu'elle devait être corrigée sans pénaliser les TSE-PA, ce que permet la rétroactivité de la mesure. Un gain qui mérite d'être souligné », a déclaré Robert Comeau, 2e vice-président de l'APTS.

Ayant des responsabilités accrues, ces TSE-PA contribuent grandement à la baisse des listes d'attente dans le domaine. Lors de l'intégration à la nouvelle échelle salariale en avril 2018, la prime de 2 % qu'ils et elles recevaient n'avait pas été considérée, entraînant une perte de rémunération pour certain·e·s. L'APTS a rapidement soulevé l'enjeu auprès du Conseil du trésor mais ce n'est qu'aujourd'hui, à force de travail acharné, qu'elle a réussi à faire rectifier la situation.

« On n'a pas lâché le morceau et l'employeur n'a eu d'autre choix que de reconnaître le bien-fondé de notre démarche. Nous allons poursuivre notre travail afin de faire reconnaître pleinement la contribution de ces professionnel·le·s qui travaillent d'arrache-pied au quotidien pour réaliser des examens de qualité, sans la supervision des radiologistes », a conclu Robert Comeau.

L'entente intervenue entre les parties s'appliquera dans les 90 jours suivant sa signature, soit dès à présent, et de manière rétroactive au 2 avril 2018. Elle touche un nombre important de TSE-PA qui travaillent dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Raynald Banville, Conseiller aux communications, 514 207-6486

Related Links

http://www.aptsq.com/