L'APTS et le gouvernement du Québec signent une entente pour élargir l'octroi de la prime incitative pour les technologues en imagerie médicale en Outaouais

LONGUEUIL, QC, le 12 juill. 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce la signature d'une entente avec le gouvernement du Québec visant à élargir l'octroi de la prime à un plus grand nombre de technologues en imagerie médicale de l'Outaouais, y compris dans les hôpitaux excentrés comme ceux de Pontiac et de Wakefield. L'organisation poursuivra ses discussions avec le gouvernement afin d'obtenir le même montant que celui accordé à ses membres des hôpitaux de Hull, Gatineau et Papineau.

« Cette entente témoigne de notre engagement à améliorer les conditions de travail des technologues en imagerie médicale et à assurer une meilleure couverture des services de santé en Outaouais. C'est un pas dans la bonne direction. L'objectif de l'APTS est toujours d'obtenir une prime incitative pour l'ensemble des technologues en imagerie médicale en Outaouais, puisque certain•e•s de leurs collègues en bénéficient déjà, puis de continuer à discuter avec le gouvernement afin d'obtenir une prime égale pour tou•te•s. Nous souhaitons également obtenir la reconnaissance du travail de nos membres dans tout le Québec. La défense de notre système de santé public est la pierre angulaire des luttes de notre syndicat, de même que la protection de la population », a déclaré le président de l'APTS, Robert Comeau.

Cette avancée est significative pour les personnes détentrices des titres d'emploi visés par l'entente dans la région. Elle reconnaît leur dévouement et leur contribution essentielle à la santé publique.

« Ces personnes jouent un rôle crucial dans le système de santé et cette reconnaissance financière est un pas important vers une valorisation adéquate de leur travail. Cette entente aidera à stabiliser notre personnel et à fournir des soins de qualité supérieure à la population de l'Outaouais », a expliqué Joël Bélanger, vice-président de l'APTS.

La prime supplémentaire est destinée à améliorer la rétention et l'attraction des technologues en imagerie médicale dans une région où les besoins en personnel qualifié sont plus grands à cause de l'exode de beaucoup de professionnel•le•s vers l'Ontario, où les salaires sont plus élevés.

« Nous savons que nos membres sont dévoué•e•s au bien-être des gens de l'Outaouais mais que parfois l'offre ontarienne est tentante. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour que nos technologues en imagerie médicale obtiennent les mêmes offres attirantes dans toute la région », a souligné Guylaine Laroche, présidente de l'exécutif local de l'APTS en Outaouais.

L'APTS prend à cœur l'amélioration des conditions de travail de ses membres dans la région et continue ses négociations pour y parvenir.

« Les technologues en imagerie médicale de l'Outaouais méritent depuis longtemps cette reconnaissance pour leur travail acharné et leur dévouement et elles en méritent encore plus; nous y travaillons sans relâche avec les différents acteurs politiques et sociaux afin d'obtenir une même prime régionale pour tou•te•s », a conclu Christine Prégent, représentante nationale de l'APTS en Outaouais.

