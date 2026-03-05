L'APTS annonce le renouvellement d'une entente essentielle pour soutenir les services de radio-oncologie en Outaouais

LONGUEUIL, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est fière d'annoncer la reconduction d'une entente sur une prime temporaire destinée au personnel offrant des services en radio‑oncologie au CISSS de l'Outaouais, mis à rude épreuve par une grave pénurie de personnel, exacerbée par la proximité de l'Ontario.

Cette entente, conclue avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), permettra de maintenir les mesures qui ont contribué à stabiliser les équipes, à favoriser l'attraction et la rétention du personnel, et à soutenir la continuité des services pour la population de la région.

« Le renouvellement de cette entente témoigne de notre volonté constante d'assurer des services publics accessibles et de qualité partout au Québec. Lorsqu'il y a une volonté politique réelle du côté gouvernemental, nous sommes capables de trouver - ensemble - des solutions concrètes pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs et de la population. Cette reconduction en est un bon exemple », fait valoir Robert Comeau, président de l'APTS.

« Pour la population de l'Outaouais, cette annonce représente une nouvelle très attendue. Nos membres jouent un rôle essentiel dans l'accès aux soins spécialisés, et la stabilité des équipes est un enjeu majeur dans une région fragilisée par un contexte frontalier qui accentue la pénurie de main‑d'œuvre. Cette entente contribue à améliorer la situation, mais il faut poursuivre nos efforts pour mettre en place des solutions durables et structurantes pour notre région », ajoute Stéphanie Léger‑Roussel, représentante nationale de l'APTS en Outaouais.

Les discussions se poursuivent avec la partie patronale en ce qui a trait à la reconduction de la prime actuellement accordée aux technologues en imagerie médicale travaillant à temps complet dans la région.

