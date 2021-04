L'Appui investit 18 millions pour les proches aidants

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Appui pour les proches aidants investit 18 millions de dollars pour financer des services de soutien aux personnes proches aidantes d'aînés en 2021-2022. Les projets soutenus sont répartis entre différents organismes à travers le Québec. La Journée canadienne des proches aidants, ce mardi 6, est l'occasion de faire le point sur ces investissements qui débutent dès avril.

18 millions pour le répit, l'information, la formation et le soutien psychosocial

L'Appui financera 254 projets de soutien pour les aidantes et les aidants du Québec en 2021-2022, pour une somme totale de 17 924 000 dollars. 51 % des sommes sont destinées au répit et le reste ira à des services d'information, formation et soutien psychosocial.

« La pandémie a accru la détresse des personnes proches aidantes, donnant aux organismes qui les soutiennent une importance plus grande que jamais. Depuis le début de la crise de la COVID-19, les organismes qui œuvrent auprès des proches aidants ont modifié leurs façons de faire dans le but d'adapter et de maintenir leurs services dans ce contexte exceptionnel. Nous sommes fiers de continuer à être présents pour que les organismes obtiennent le soutien nécessaire pour mettre en place des projets, et pour que les proches aidants puissent trouver des réponses à leurs besoins », se réjouit Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

Toutes les régions du Québec bénéficieront de cet investissement, à travers, par exemple, des initiatives menées par la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, la Société canadienne de la sclérose en plaques du Bas-Saint-Laurent, Parkinson Centre-du-Québec Mauricie, l'Association Lavalloise des Personnes Aidantes, ou encore par le Centre d'action bénévole des Îles-de-la-Madeleine.

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est de soutenir le déploiement de services aux aidants par le financement des organismes présents dans les milieux : l'investissement des 18 millions s'inscrit dans ce cadre. Les projets financés démarrent dès le mois d'avril.

L'Appui, aux côtés des aidants en 2020 : + 36 % de sollicitations chez Info-aidant

Par le biais d'Info-aidant, son service d'écoute, d'information et de références, l'Appui a pu aller plus loin dans son soutien aux aidants en 2020.



Les proches aidants ont particulièrement été éprouvés durant la pandémie et leurs besoins d'information et d'écoute se sont accrus. Cela s'observe notamment dans les demandes d'aide reçues par Info-aidant, qui ont augmenté de 36 %1.

« À travers l'année, nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins des personnes proches aidantes et nous avons multiplié les efforts pour être à leurs côtés, notamment en augmentant les heures d'ouverture d'Info-aidant dès la première vague et en ajoutant de nouvelles ressources », précise Guillaume Joseph.



Au Québec, une personne sur quatre est proche aidante, c'est-à-dire apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non (un ami, un membre de sa famille, ou un voisin par exemple). Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel. Avec l'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population, le nombre de personnes proches aidantes est en croissance.

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la famille Lucie et André Chagnon. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, notamment par Info-aidant et le financement des organismes présents dans les milieux et ce, à l'échelle du Québec. Info-aidant est un service professionnel qui apporte écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.

