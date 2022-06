L'application Uber est aujourd'hui rendue disponible partout au Québec

Pour la première fois au pays, l'application Uber est disponible dans l'ensemble du territoire d'une province ;

Dans le cadre de ce lancement, Mario Tremblay est le premier passager honorifique et il annonce un concours où le chauffeur gagnant jouera un neuf trous de golf avec lui et son ami Patrick Roy .

SAGUENAY, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers mois, des représentants de l'entreprise Uber ont tenu plusieurs rencontres et séances d'informations avec des Québécois d'un peu partout au Québec. C'est à compter d'aujourd'hui à 10 h 30 que l'ensemble de ceux-ci peuvent utiliser l'application Uber pour se déplacer ou gagner des revenus. Ceci se fait en conformité avec le permis que l'entreprise a obtenu auprès de la Commission des Transports du Québec.

« C'est une grande journée pour nous. Le Québec est le seul endroit au pays où l'application sera disponible sur l'ensemble du territoire. Au cours des derniers mois, nous avons rencontré du monde provenant de plusieurs régions et le message qui revenait souvent était que ça allait aider autant les économies locales que la sécurité sur les routes » a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. « Aujourd'hui c'est le jour 1 et par expérience nous savons que plus le temps avancera, plus le service sera fiable pour les utilisateurs », a-t-il conclu.

« La Noce tient à souligner avec positivisme l'arrivée d'Uber dans la région. Nous recevons un pourcentage très élevé de festivaliers qui proviennent de l'extérieur et qui ont de grands besoins en transport lors du festival. L'arrivée d'Uber peut grandement nous aider à combler ces besoins. On encourage donc les personnes intéressées à s'inscrire comme chauffeur Uber pour offrir des courses pendant la Noce de cire qui aura lieu à Saguenay du 29 juin au 2 juillet » a souligné Fred Poulin, directeur général du Festival La Noce.

Afin de tenir compte des réalités régionales et de rendre l'application Uber encore plus attrayante pour les chauffeurs et donc améliorer la fiabilité du service pour les utilisateurs dans les régions du Québec, Uber a développé une tarification qui est plus élevée que celle qu'à Montréal. De plus, les 100 premiers nouveaux chauffeurs qui effectueront 20 courses lors des 21 premiers jours recevront la somme de 1 000 $ supplémentaires (ceux qui ne seront pas dans les 100ers recevront 500 $). L'entreprise s'attend à ce que le nombre de chauffeurs et d'utilisateurs augmente de façon progressive au cours des prochains mois. Rappelons que ceux-ci n'ont aucune obligation d'utiliser l'application, ils travaillent si, quand et où ils le veulent.

Concours Passer du temps entre amis avec Mario Tremblay et Patrick Roy

Afin de souligner l'entrée en service de l'application dans les quatre coins du Québec, Mario Tremblay, originaire du Saguenay et notamment gagnant de cinq Coupes Stanley comme joueur et ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, est le premier passager honorifique à utiliser l'application pour se déplacer. « Le plus gros avantage d'utiliser Uber pour se déplacer c'est que c'est simple et efficace », a déclaré Mario Tremblay.

On se souviendra qu'il y a plus de 25 ans, alors que Patrick Roy, vainqueur de quatre Coupes Stanley et membre du Temple de la renommée du hockey, gardait les buts et que Mario Tremblay était entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, ces derniers ont eu un froid qui a marqué l'histoire de la franchise. Ces derniers se sont finalement réconciliés l'an dernier afin de collaborer avec Uber Eats pour la publicité « Ce soir, je mange… ». Aujourd'hui, Mario Tremblay profite de l'occasion pour annoncer la tenue du nouveau concours Passer du temps entre amis. Ainsi, un chauffeur remportera une fin de semaine avec dépenses payées à Québec (valeur maximale de 2 500 $) durant laquelle il jouera un neuf trous de golf avec les deux amis et légendes que sont Mario Tremblay et Patrick Roy. Les chauffeurs vont recevoir un formulaire pour s'inscrire au concours.

Pourquoi utiliser l'application Uber pour se déplacer ?

Sécurité : la technologie est mise de l'avant pour la sécurité. Par exemple, il est possible de partager sa course par texto avec un proche afin qu'il puisse suivre notre déplacement en temps réel.

Pourquoi devenir chauffeur en utilisant l'application Uber ?

Flexibilité : Les chauffeurs ont le plein contrôle sur leur horaire, ils n'ont aucun compte à rendre à Uber : les chauffeurs conduisent si, quand et où ils le veulent.

