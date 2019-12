L'application mobile anti-gaspillage FoodHero fait son entrée chez Metro

Une expansion fulgurante au bénéfice des consommateurs et des marchands

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La start-up FoodHero accélère sa stratégie de croissance dans les marchés d'alimentation au Québec par le biais d'un projet pilote dans cinq épiceries Metro de Montréal : Metro Morgan, Metro Plus Dorion Sainte-Catherine, Metro Plus Domaine, Metro Plus de la Montagne et Metro Plus Anjou.

Dix-huit mois de développement auront suffi pour mener à terme cette application anti-gaspillage qui permet d'offrir aux Québécois des rabais substantiels sur une foule de produits invendus, qui sont tout à fait comestibles et frais. Le concept est simple et efficace : le consommateur bénéficie de rabais pouvant aller jusqu'à 60 % sur des produits invendus, le marchand écoule ses produits et évite du même coup les frais économiques et environnementaux (émissions de CO 2 ) associés à la manipulation, au transport et à l'enfouissement des produits non consommés.

L'application FoodHero a franchi la barre des 200 000 téléchargements au cours des dernières semaines, ce qui témoigne clairement de l'engouement envers un outil permettant de contrer le gaspillage alimentaire. « C'est un enjeu très préoccupant, à la fois pour les marchands et les consommateurs », affirme Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero. « Nous avons vraiment la solution en main pour un maximum d'impact, et nous sommes très heureux que Metro ajoute FoodHero à ses initiatives déjà en place pour réduire le gaspillage alimentaire ».

Depuis le début du programme, c'est l'émission de plus de sept tonnes de CO 2 qui a été évitée. Ce chiffre devrait augmenter de façon significative au cours des prochains mois, car des centaines de magasins se sont progressivement joints au programme depuis son lancement en mai dernier.

FoodHero : réaliser des économies tout en luttant contre le gaspillage alimentaire

L'application anti-gaspillage FoodHero est gratuite et simple à utiliser. Il suffit de localiser le supermarché participant le plus proche, de remplir son panier d'achats selon ses besoins, puis de récupérer sa commande au magasin sélectionné, à l'heure qui convient durant les heures d'ouverture du magasin. L'application propose aux consommateurs des produits invendus, mais encore tout à fait consommables, à des rabais allant de 25 % à 60 %. Chaque jour, de nouvelles offres alimentaires sont ajoutées, comme de la viande et du poisson, des fruits et légumes, des produits laitiers, des œufs et même des plats préparés. De plus, les utilisateurs ― tout comme les marchands ―, peuvent suivre en temps réel leur impact en matière de réduction du gaspillage alimentaire, mesuré en kilos et en équivalent d'émissions CO 2 évitées, ainsi que les économies réalisées. FoodHero estime que ses clients actifs peuvent économiser jusqu'à 1 500 $ par année (en fonction des transactions hebdomadaires moyennes effectuées).

« Nous sommes disposés à travailler avec tous les marchés d'alimentation désireux de réduire le gaspillage alimentaire, souligne Jonathan Defoy. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec de gros joueurs américains qui songent à implanter l'application dans leurs réseaux. Cela dit, nos ambitions sont internationales. »

À propos de FoodHero

FoodHero est une start-up fondée par Jonathan Defoy, un entrepreneur en série qui compte près de 20 ans d'expérience en technologie. Il est notamment épaulé par Alain Brisebois, conseiller stratégique ayant occupé plusieurs postes de haute direction au sein de grands détaillants de l'industrie alimentaire. La création de cette solution complète aura nécessité près de 18 mois de travail. En plus d'offrir des produits à prix réduit chez les marchands participants, FoodHero calcule également le CO 2 « économisé » grâce à la réduction des déchets résiduels selon une formule scientifique validée par une firme d'experts reconnue en énergies renouvelables. FoodHero est maintenant disponible dans près de 200 marchés d'alimentation au Québec. Pour en savoir plus : FoodHero.com

