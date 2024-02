L'appel de candidatures du prix de la laïcité Guy-Rocher 2024 est officiellement lancé

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean‑François Roberge, annonce le lancement de l'appel de candidatures en vue de la sélection de la lauréate ou du lauréat du prix de la laïcité Guy‑Rocher 2024. Ce prix honorifique récompense, chaque année, une personnalité, un organisme ou un regroupement pour sa contribution notable en faveur de la laïcité au sein de la société québécoise. Il rend hommage au professeur émérite de sociologie Guy Rocher, l'un des grands acteurs et promoteurs de la laïcisation de l'État québécois. Cette 4e édition sera également l'occasion de souligner le 5e anniversaire de l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État, qui a eu lieu le 16 juin 2019.

La remise du prix se fera en juin prochain, à la suite d'une recommandation consensuelle formulée par un comité de sélection constitué de quatre personnes.

Le 4 juin prochain, le ministre annoncera par voie de communiqué les noms des trois finalistes. La lauréate ou le lauréat du prix de la laïcité Guy-Rocher 2024 sera connu lors de la cérémonie de remise du prix. Chacun des finalistes recevra un certificat signé par le ministre responsable de la Laïcité. Pour sa part, la lauréate ou le lauréat recevra également une bourse de 5 000 $ .

Les dossiers de candidature complets doivent être acheminés au plus tard le 30 avril 2024 à l'adresse courriel [email protected].

Citation :

« La laïcité est un principe fondamental qui repose sur des valeurs importantes, telles que l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice, la liberté de religion et la liberté de conscience. Ce principe favorise la cohésion sociale et permet à toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leurs origines, de faire nation ensemble, en acceptation de toutes les formes de croyance et de non-croyance. Ainsi, le prix de la laïcité Guy-Rocher vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ou d'un organisme en faveur de la laïcité au Québec et continuera, je l'espère, à agir comme une source de motivation pour les citoyens et les citoyennes du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre responsable de la Laïcité

