WENDAKE, QC, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite souligner la journée du 4 octobre qui constitue la Journée nationale pour commémorer les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada.

La proclamation de cette journée souligne cet enjeu majeur qu'est la violence dirigée envers les femmes autochtones. Cette commémoration nous rappelle également l'importance d'agir en regard des 231 appels à la justice l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Ces appels à la justice s'adressent aux institutions, aux gouvernements, aux prestataires de services publics, aux médias, à l'industrie; à tout le monde.

Le rapport de l'ENFFADA nous a largement illustré les violations persistantes et délibérées des droits des femmes autochtones. La violence dirigée contre elles est toujours présente et la semaine dernière nous en avons eu encore un horrible exemple. L'APNQL dénonce cette violence ainsi que la discrimination auxquelles les femmes autochtones sont trop souvent confrontées. Le Conseil des femmes élues de l'APNQL est d'ailleurs maintes fois intervenu dans ce dossier, allant même sur la scène internationale à l'ONU à New York pour dénoncer l'inaction.

En cette journée du 4 octobre 2020, l'APNQL invite la population à participer en grand nombre à une vigile organisée en direct sur Facebook ce soir à 18h30, pour souligner cette journée. Voir https://www.facebook.com/events/695332031079362.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL

