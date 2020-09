WENDAKE, QC, le 13 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite souligner, comme elle le fait chaque 13 septembre, l'anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration reconnaissant et affirmant les droits des peuples autochtones.

Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, mais nous avons le devoir d'essayer au moins de la comprendre et de ne pas répéter les injustices historiques. La Déclaration peut nous aider tous à le faire, elle a une valeur indéniable. Par exemple, lorsque le premier ministre François Legault déclare que son gouvernement est réticent à reconnaître la Déclaration parce qu'il craint de "donner" aux Premières Nations un droit de veto sur le développement économique du Québec, il se trompe. Il ne s'agit pas de donner des droits, mais plutôt de reconnaître des droits préexistants, de cesser de les nier, et de chercher avec les Premières Nations des solutions qui profitent à tous. C'est ce que confirme la Déclaration.

L'APNQL lancera bientôt une invitation à tous les Québécois et à toutes les institutions à s'engager avec les Premières Nations dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Le plan d'action que nous proposerons fera largement appel à la Déclaration, à sa diffusion et à l'adhésion des municipalités et institutions québécoises.

La Déclaration est un formidable outil de progrès, de rapprochement et de réconciliation. À l'anniversaire de son adoption, l'APNQL invite tous et chacun à en apprendre davantage sur la Déclaration afin qu'ils comprennent pourquoi il est si important pour les gouvernements de s'engager à ses principes.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

