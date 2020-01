L'APNQL répond à l'appel de solidarité à la Première Nation Wet'suwet'en

WENDAKE, QC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) est solidaire de la Première Nation Wet'suwet'en dans sa lutte pour protéger son territoire contre la construction et l'exploitation de tout projet de pipeline sans son consentement.

Rappelons qu'en octobre 2018, le gouvernement du Canada a autorisé la construction du pipeline Coastal Gaslink sur le territoire de la Première Nation Wet'suwet'en sans avoir obtenu le consentement de la communauté, sans l'avoir dûment consultée ni accommodée. De façon aberrante, le gouvernement du Canada s'est même permis d'envoyer la GRC en janvier 2019 sur le territoire des Wet'suwet'en pour y arrêter avec violence des membres de la communauté qui s'opposaient physiquement à la construction du projet.

« Il est frustrant et décevant de constater qu'encore une fois, le gouvernement du Canada s'engage d'un côté à respecter les principes du consentement préalable, libre et éclairé, mais autorise de l'autre des projets sans chercher à collaborer avec les Premières Nations directement affectées par ceux-ci. Clairement, aucun projet ne sera viable s'il est imposé par la force aux communautés des Premières Nations », a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'APNQL.

L'APNQL réitère qu'aucun projet affectant le territoire et les ressources ne devrait pouvoir être autorisé ou construit sur le territoire d'une Première Nation tant que celle-ci n'a pas exprimé son consentement et n'ait été dûment consultée ou accommodée. Autrement, ceci porterait atteinte aux droits constitutionnels des Premières Nations et entraverait notre droit inhérent à utiliser et à protéger nos territoires traditionnels et les ressources qui s'y trouvent.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

