L'APNQL marchera le 1er juillet en mémoire des enfants disparus, des survivants des pensionnats et de leurs descendants

WENDAKE, QC, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - En raison des horrifiantes et récentes découvertes de centaines de corps d'enfants disparus dans les pensionnats indiens, l'APNQL invite toute la population à une marche et une vigile en leur mémoire ainsi qu'en celle des survivants et de leurs descendants, le jeudi 1er juillet à 16h, à la place Jean-Béliveau à Québec (ExpoCité), sur le site de KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

« Évidemment, le choix du 1er juillet n'est pas un hasard. Nous n'avons certainement pas le cœur à la Fête du Canada. Nous invitons tout le monde à se mobiliser pour souligner l'importance de se recueillir et offrir tout notre soutien à nos nations sœurs qui vivent des moments extrêmement éprouvants. Nous soulignerons leur mémoire avec respect, dignité et bienveillance, » a déclaré le Chef de l'APNQL Ghislain Picard.

Le déroulement de la marche et de la vigile sera publié d'ici mardi le 29 juin sur la page Facebook de l'APNQL et l'événement sera également diffusé en direct. Le public et les médias sont cordialement invités à se joindre à nous.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

