L'APNQL est en appui aux familles des femmes et des filles autochtones assassinées et disparues

WENDAKE, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre Sylvie D'Amours a déposé au nom du gouvernement du Québec, une motion confirmant la réponse de la province au rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Les commissaires de l'Enquête nationale ont également déposé un rapport complémentaire quant à la situation plus particulière des femmes autochtones au Québec.

« Nous prendrons connaissance de la motion déposée par la ministre D'Amours. L'APNQL sera disposée à apporter sa collaboration à toute démarche visant à apporter les corrections nécessaires pour assurer la sécurité des femmes et des jeunes filles des familles de nos Premières Nations », indique le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

Les Cheffes porteuses du dossier des femmes élues à l'APNQL, la Cheffe Adrienne Jérôme du Lac-Simon et la Grande Cheffe Verna Polson du Conseil Tribal de la Nation Algonquine Anishnabeg, désirent souligner le courage des familles des victimes et leur réitèrent leur soutien. Elles s'attendent à des engagements clairs et rapides de la part du gouvernement provincial afin de mettre en œuvre les recommandations formulées par les commissaires de l'Enquête nationale.

