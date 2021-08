L'APNQL demande à Erin O'Toole un contrat avec les Premières Nations

WENDAKE, QC, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - « Chaque citoyen et citoyenne des Premières Nations est en droit de recevoir un contrat du même type que celui proposé à la population québécoise par M. Erin O'Toole. »

M. O'Toole doit :

S'engager formellement et personnellement, envers tous les citoyens et citoyennes des Premières Nations s'il devient premier ministre du Canada , à ne pas mettre fin aux efforts de réconciliation avec les Premières Nations.





, à ne pas mettre fin aux efforts de réconciliation avec les Premières Nations. S'engager à ne pas compromettre la mise en œuvre des recommandations de la Commission de Vérité et Réconciliation (CVR) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).





S'engager personnellement envers la sécurité des femmes et des filles des Premières Nations.





S'engager à ce que son gouvernement s'active à mettre en œuvre dans les lois fédérales la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtone (DNUDPA).





S'engager à ne pas compromette le développement et la mise en œuvre de lois reconnaissant les compétences des Premières Nations en matière de services à l'enfance et à la famille ainsi qu'à leur accès à des services en santé.





S'engager à initier un dialogue soutenu dans le respect et la réciprocité, qui fera avancer la relation entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral sur des questions d'importance mutuelles.

« Cette idée d'un contrat me semble excellente. Il est plus difficile de rompre un contrat que de renier de simples promesses électorales. J'encourage M. O'Toole à s'engager dès maintenant et personnellement dans cette voie avec les Premières Nations », Chef régional Ghislain Picard.

