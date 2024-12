WENDAKE, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) accueille favorablement la publication de la Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations avec les Premières Nations et les Inuit d'Hydro-Québec.

Cette stratégie représente une étape nécessaire vers la construction de véritables partenariats entre les Premières Nations et Hydro-Québec, en plus d'y réitérer la reconnaissance de la société d'État quant aux droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations de même qu'aux principes établis par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones.

L'APNQL salue la volonté d'Hydro-Québec de prendre sa responsabilité des torts causés aux droits et aux territoires des Premières Nations par le développement énergétique. Les Premières Nations soulignent par ailleurs l'ouverture et la sincérité d'Hydro-Québec lors des échanges avec elles et leurs représentants en amont de l'élaboration de la stratégie.

« La Stratégie pour une réconciliation économique d'Hydro-Québec est un premier pas dans la bonne direction. Elle est fondée sur des principes qui font consensus chez les Premières Nations. Nous avons des droits qui méritent reconnaissance et respect. Nous apprécions qu'Hydro-Québec et M.Sabia soient engagés dans cette voie », a réagi Ghislain Picard, Chef régional de l'APNQL.

Cette ouverture au dialogue d'Hydro-Québec est un exemple à suivre dans la prise en charge de démarches relatives à la gouvernance des ressources énergétiques. Par ailleurs, en marge de l'étude du projet de loi no69 Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, les Premières Nations s'attendent à ce que cette ouverture à la réconciliation d'Hydro-Québec trouve écho dans les démarches du gouvernement du Québec quant à la gouvernance des ressources énergiques.

