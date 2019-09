L'APN lance Tenir ses promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019

OTTAWA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a publié aujourd'hui le document Tenir ses promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019 en vue de préciser la voie à suivre pour les partis et les candidats lors des élections fédérales. Ce document présente un ensemble complet d'engagements que les partis fédéraux doivent prendre à l'égard des Premières Nations afin de travailler ensemble pour bâtir un Canada plus fort.

« Notre pays a été fondé sur les promesses faites aux Premières Nations et aux nouveaux arrivants à l'égard du partage des territoires et d'une collaboration dans un esprit de partenariat et de respect mutuel, a déclaré le Chef national Bellegarde. Les Premières Nations souhaitent que les partis fédéraux s'engagent à tenir les promesses que nous présentons aujourd'hui, afin de nous tourner ensemble vers l'avenir. Notre stratégie est ambitieuse et audacieuse parce que nous progressons et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée. Les Canadiens comprennent que les priorités des Premières Nations sont celles du Canada. La réalisation de ces promesses profitera à tous. »

Le document Tenir ses promesses commence par un appel à l'action au sujet des priorités en matière de changements climatiques et de préservation de la nature à l'échelle mondiale : une promesse aux sept prochaines générations. Le document indique la façon de bâtir un Canada plus fort grâce à des citoyens des Premières Nations en santé et éduqués vivant au sein de communautés sûres et sécuritaires et qui participent activement à la vie économique, de manière à renforcer l'économie nationale tout en préservant l'environnement.

Le document Tenir ses promesses favorise la justice pour les Premières Nations et un Canada au sein duquel les lois des Premières Nations sont reconnues à valeur égale avec la common law et le droit civil, et où les droits et traités des Premières Nations sont reconnus, respectés et mis en place.

« Cette élection a lieu à une étape charnière de notre histoire commune, a affirmé Perry Bellegarde, Chef national. Le moment est venu de nous engager à mettre en œuvre des mesures afin de sauver notre planète et la race humaine. De plus, nous devons faire en sorte que tous nos enfants soient outillés pour bâtir un avenir prospère, et unir nos forces pour s'assurer du bon fonctionnement de nos systèmes de santé, d'éducation et de justice, et de notre système économique. Notre stratégie intitulée Tenir ses promesses montre la voie vers un réel changement transformationnel. Nous devons agir maintenant. »

Vous trouverez le document Tenir ses promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019 et d'autres renseignements au sujet des priorités et préoccupations des Premières Nations sur le site Web de l'APN, au www.afn.ca.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

SOURCE Assemblée des Premières Nations

