L'APIGQ demande au ministre des Transports de se rétracter

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Hier, à l'occasion d'une conférence de presse, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a rendu public 2 parmi les 17 déclarations sous serment déposées par les directeurs généraux du MTQ au Tribunal administratif du travail dans le cadre d'une procédure judiciaire pour l'établissement des travaux essentiels.

L'APIGQ a ainsi dévoilé au Québécois que l'intégrité de plusieurs infrastructures routières était menacée, incluant celles du pont de Québec et du pont Pierre-Laporte. En aucune circonstance, les membres de l'APIGQ n'ont extrapolé, interprété, ni modifié les faits. Tous les propos rapportés émanaient directement des documents judiciaires et représentent l'état réel des infrastructures tel que rapporté au Tribunal par les hauts dirigeants du MTQ eux-mêmes.

« Hier, nous avons tout simplement rendu publiques les déclarations sous serment des directeurs généraux du MTQ. On n'a pas modifié les faits. On voulait éveiller les consciences sur la situation précaire de notre réseau routier et notre incapacité à l'entretenir correctement. Je suis très déçu que l'on ait reçu aussi rapidement des attaques personnelles de la part du ministre des Transports, avant même qu'une discussion ait pu se tenir. » a déclaré Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

Qui dit vrai, le ministre ou les hauts fonctionnaires ?

En recevant les 17 déclarations assermentées, l'APIGQ a été estomaqué par l'ampleur de la détérioration des infrastructures publiques. Un portrait de la situation que manifestement le MTQ aurait souhaité conserver à l'insu du public et des médias. Nous avons choisi la transparence. À la suite de notre conférence de presse, le ministre des Transports a nié ces faits et a contredit les déclarations sous serment de ses propres directeurs généraux. Manifestement, soit le MTQ induit la population en erreur, soit la haute direction du MTQ s'est parjurée au Tribunal.

« Le ministre des Transports nous a dépeints comme des irresponsables pour avoir osé transmettre la vérité à la population. Nous espérons que le ministre fera les vérifications qui s'imposent sur l'état réel du réseau. Si les ponts sont sécuritaires comme il le soutient, il n'est donc pas nécessaire pour l'Association de fournir immédiatement des ingénieurs. Est-ce que nous fournissons des ingénieurs en urgence ou non ? Est-ce que les faits rapportés au Tribunal par le MTQ sont véridiques ou non ? Nous attendrons avec impatience les explications du ministre » a déclaré M. Martin, président de l'APIGQ.

Pour consulter les déclarations sous serment du MTQ

L'APIGQ rend disponibles aux professionnels des médias les déclarations sous serment concernant le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec présentées au Tribunal administratif du travail par la haute direction du MTQ. Celles-ci sont accessibles par le lien suivant : https://www.apigq.qc.ca/pochette-de-presse-depliants/

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente près de 1 800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

