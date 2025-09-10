L'ANSAF souligne ses réalisations lors de son AGA au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) annonce le succès de son assemblée générale annuelle (AGA) qui a eu lieu du 3 au 5 septembre 2025 sur le territoire traditionnel de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil des Ta'an Kwäch'än. Le rassemblement organisé par däna Näye Ventures (DNV) a réuni des dirigeants, des partenaires et des membres du réseau, d'un océan à l'autre. L'équipe de DNV, dont Elaine Chambers, directrice générale et membre de longue date du conseil d'administration de l'ANSAF, a souligné le rôle central que jouent les institutions financières autochtones dans le développement des économies locales.

En trois jours, les délégués présents à l'assemblée générale annuelle de l'ANSAF ont souligné les étapes importantes et les progrès réalisés au cours de la dernière année, tout en mettant l'accent sur le travail important qui les attend, notamment :

La conclusion d'une entente de financement fédérale de dix ans assurant un soutien soutenu aux entrepreneurs autochtones à l'échelle nationale.

Le succès continu du projet pilote du Volet des expériences touristiques autochtones emblématiques, avec un élan vers 2026.

Le lancement de nouveaux programmes, y compris le programme Indigenous Youth Entrepreneurship (IYE), conçus pour accroître les possibilités pour les prochaines générations.

En plus de souligner les réalisations, les discussions ont porté sur des objectifs visionnaires pour les prochaines années, le renforcement des initiatives d'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes autochtones, l'expansion des possibilités d'approvisionnement et de tourisme et l'adoption d'un moment déterminant dans la croissance de l'économie autochtone.

Ces réalisations ouvrent la voie à un leadership renouvelé. L'ANSAF a accueilli de nouveaux administrateurs et dirigeants confirmés pour l'année à venir :

Président : Keith Matthew

Vice-président/directeur indépendant : Matthew Tapper

Secrétaire : Olivier Gill-Sioui

Directrice régionale - Saskatchewan : Tina Rasmussen

: Directeur régional - Québec, Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick : Olivier Gill-Sioui

Parmi les nouveaux membres du conseil d'administration, l'ANSAF reconnaît également ceux et celles qui poursuivent leur mandat : Elaine Chambers (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), Carol Johnson (Manitoba), Charles Weaselhead (Alberta) et Ron Marano (Ontario). L'ANSAF rend hommage à Jean Vincent, membre de longue date du conseil d'administration et ancien président, ainsi qu'à Dana Soonias (Saskatchewan), et les remercie alors qu'ils quittent le conseil. Leur leadership et leurs contributions ont aidé à façonner la croissance de l'ANSAF et du réseau des institutions financières autochtones (IFI). Ensemble, les membres du conseil, nouveaux ou réélus, joueront un rôle central dans l'avancement de la mission de l'ANSAF, le renforcement du réseau des IFI et la promotion continue des intérêts des entrepreneurs autochtones partout au Canada.

Parmi les invités de marque présents à l'AGA, mentionnons M. Brendan Hanley, député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique; Jamie Schmale, député de Haliburton-Kawartha Lakes et ministre du Cabinet fantôme responsable des Relations Couronne-Autochtones; Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole pour les services aux Autochtones et les relations Couronne-Autochtones; et Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire du ministre du Travail.

« Notre réussite repose entièrement sur notre travail. On parle d'institutions financières autochtones individuelles qui soutiennent leurs clients. La force de l'ANSAF vient de ses membres dans tous nos contextes différents, au service des collectivités où nous vivons », a déclaré

Shannin Metatawabin lors de l'ouverture de l'AGA.

Keith Matthew, qui est le président nouvellement élu, a fait ses preuves en matière de services communautaires au-delà de son précédent rôle de chef. Il a occupé différents postes tout au long de sa carrière, notamment ceux de président de Community Futures Development Corporation of Central Interior First Nations, de directeur du conseil d'administration de Simpcw Health et de président de Simpcw Resources Ltd. De plus, Keith a occupé des postes de direction au sein de TULO Centre of Indigenous Economics, de l'Université Thompson Rivers, de la Indigenous Prosperity Foundation et de l'Aboriginal Sports and Recreation Association de la Colombie-Britannique.

« Je suis reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée pour présider le conseil d'administration de l'ANSAF, a déclaré M. Keith. « Je me réjouis à l'idée de faire progresser, de concert avec mes collègues du conseil d'administration, l'important travail de l'ANSAF visant à stimuler la croissance économique et la prospérité pour les peuples et les communautés autochtones à l'échelle nationale. »

L'ANSAF profite de l'occasion pour exprimer sa profonde gratitude à Elaine Chambers pour ses contributions en tant qu'ancienne présidente du conseil d'administration de l'ANSAF. Elaine est une fière citoyenne de la Première Nation Champagne & Aishihik et de la tribu Crow.

À propos de l'ANSAF

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) est l'organisme national qui représente un réseau de plus de 50 institutions financières autochtones au Canada. Ensemble, nous sommes déterminés à créer des possibilités économiques pour les entrepreneurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis en améliorant l'accès aux capitaux, ainsi qu'aux services aux entreprises et aux ressources. Notre mission est de favoriser une économie autochtone florissante reposant sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'autodétermination.

Pour en savoir plus sur les programmes de l'ANSAF et l'incidence de l'organisme, veuillez consulter le site www.nacca.ca.

