GATINEAU, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et Alto ont signé un protocole d'entente (PE) établissant un cadre collaboratif qui vise à relier les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs autochtones aux possibilités découlant de l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du Canada : le réseau de trains à grande vitesse dans le corridor Québec-Toronto. Le protocole d'entente témoigne d'un engagement commun à faire avancer le leadership et la participation économique des peuples autochtones, ainsi que la réconciliation, dans l'économie future du Canada grâce à leur participation à des projets d'envergure.

Keith Matthew, président du conseil d’administration de la NACCA, et Danielle Bélanger, vice-présidente, Relations autochtones chez Alto. (Groupe CNW/Association nationale des sociétés autochtones de financement)

« Le plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada doit également être l'un des plus inclusifs. Ce PE avec Alto marque une étape importante pour s'assurer que les peuples autochtones, en tant que propriétaires d'entreprise, travailleurs et leaders des communautés, participent au processus dès le départ. Le réseau d'institutions financières autochtones de l'ANSAF a aidé à bâtir plus de 53 000 entreprises d'un océan à l'autre, et nous sommes prêts à mettre cette capacité, ces relations et cette vision à contribution pour aider à façonner un projet de train à grande vitesse qui reflète tout le potentiel économique des peuples autochtones du Canada. »

Shannin Metatawabin, ICD. D, directeur général, ANSAF

Le PE réunit le réseau national autochtone de financement et de développement des entreprises de l'ANSAF, qui regroupe plus de 50 institutions financières autochtones à l'échelle du Canada, et le travail d'Alto visant à développer le réseau de trains à grande vitesse pour appuyer la participation des Autochtones aux retombées économiques associées au projet. Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations ont l'intention de relier activement les entreprises appartenant à des Autochtones, les entrepreneurs et les travailleurs autochtones aux possibilités en matière d'approvisionnement, de contrats et d'emploi à mesure que le projet avance. Le corridor du réseau de trains à grande vitesse, qui s'étend de Québec à Toronto, avec des arrêts à Trois-Rivières, à Laval, à Montréal, à Ottawa et à Peterborough, devrait créer environ 50 000 emplois pendant la période de construction et générer des retombées économiques d'environ 24,5 milliards de dollars, ce qui équivaut à 1,1 % du PIB du Canada.

« Les entreprises dirigées par des Autochtones jouent un rôle important dans la façon dont nous abordons la participation des entreprises autochtones et les possibilités économiques en tant qu'élément essentiel du projet. Ce PE offre un cadre structuré afin de poursuivre ce travail en collaboration. Notre partenariat avec l'ANSAF vise à faire en sorte que les groupes autochtones situés le long du corridor et au-delà sont bien placées pour bénéficier des retombées du projet et contribuer à façonner les possibilités économiques associées au projet La réconciliation est un engagement que nous intégrons à chaque étape de ce projet. Elle oriente notre approche de la participation économique tout au long du cycle de vie du projet, en l'alignant sur les priorités et les aspirations des peuples autochtones. »

Danielle Bélanger, vice-présidente, Relations avec les Autochtones, Alto

Ensemble, l'ANSAF et Alto s'engagent à faire en sorte que le premier projet de train à grande vitesse du Canada reflète des valeurs d'inclusion, de partenariat et d'autodétermination économique, grâce à l'engagement auprès des communautés autochtones et à une collaboration continue à chaque phase du projet.

À PROPOS DE L'ANSAF

L'ANSAF est un organisme autochtone national qui regroupe plus de 50 institutions financières autochtones de partout au Canada. Depuis plus de 30 ans, l'ANSAF joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique et de l'entrepreneuriat au sein des communautés autochtones. Le réseau de l'ANSAF a accordé plus de 53 000 prêts totalisant plus de 3,3 milliards de dollars à des entreprises autochtones, ce qui représente une contribution de plus de 7 milliards de dollars au PIB et soutient la création de 161 000 emplois. L'ANSAF administre également le Fonds de croissance autochtone et d'autres programmes d'immobilisations pour renforcer l'économie autochtone. Pour en savoir plus, consultez le nacca.ca.

À PROPOS D'ALTO

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en savoir plus, visitez notre site Web altotrain.ca.

LIENS UTILES

SOURCE Association nationale des sociétés autochtones de financement

DEMANDES DES MÉDIAS : Joël Lamoureux, [email protected], 613-316-4089