OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) est heureuse d'annoncer qu'elle contribuera à garantir la distribution en temps opportun de 500 000 couvre-visages jetables à trois épaisseurs aux collectivités autochtones considérées comme présentant un risque élevé.

Les masques ont été offerts par Dent-X Canada, un fabricant d'équipement de protection individuelle visant à lutter contre la COVID-19, et par First Nations Procurement Inc. (FNPI) « En ces temps difficiles, nous sommes conscients des nombreux défis auxquels sont confrontées les Premières Nations habitant en régions éloignées », a déclaré Jimmy Emms, président-directeur général de Dent-X Canada. Matthew Owl, président-directeur général de FNPI, abonde dans le même sens. « Nous vivons une situation sans précédent, et il est très important pour moi de pouvoir contribuer à la santé et au bien-être de mon peuple. »

L'ANSAF collaborera avec l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (FNHMA), GETPAQ Inc. et Arctic Co-operatives, une entreprise membre de l'ANSAF. Arctic Co-operatives fournira un appui logistique à partir de Winnipeg. « Nous sommes très reconnaissants de ce don, a déclaré Jean Vincent, président du conseil d'administration de l'ANSAF. En travaillant ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. » Cette collaboration unique démontre que nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que les membres des Premières Nations habitant en régions éloignées aient également accès à de l'équipement de sécurité adéquat. « Grâce aux efforts de l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations et de VIO Volunteers, nous souhaitons que les collectivités dont les besoins sont les plus grands obtiennent le soutien nécessaire au cours des prochaines semaines, a exprimé Duane Wilson, vice-président d'Arctic Co-operatives Ltd. En tant que coopérative appartenant à des Autochtones, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de collaborer et de démontrer notre Engagement envers la communauté ».

Par l'intermédiaire du réseau des IFA, l'ANSAF est un grand défenseur des entreprises dirigées par des Autochtones à l'échelle nationale. L'ANSAF travaille avec acharnement afin de veiller à ce que les mesures de soutien associées à la COVID-19 offrent un soutien adapté aux peuples autochtones, et de faire en sorte que ces mesures soient mises en œuvre par les entreprises autochtones, dans la mesure du possible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ANSAF et le réseau des institutions financières autochtones, veuillez consulter notre site Web à l'adresse NACCA.ca.

SOURCE Association nationale des sociétés autochtones de financement

Renseignements: Personnes- ressources : ANSAF - Association nationale des sociétés autochtones de financement - www.NACCA.ca, Shannin Metatawabin, chef de la direction, [email protected] ou 613 282-2431 ; Arctic Co-operatives - www.arctic-coop.com, Duane Wilson, vice-présidente, Relations avec les intervenants, [email protected] ou 204 697-2243, poste 222 ; FNPI (First Nations Procurement Inc.) - www.fnprocure.ca, Matthew Owl, président-directeur général, [email protected] ou 705 869-7937 ; Dent-X Canada - www.dent-xcanada.com, Jimmy Emms, président-directeur général, [email protected] ou 416 774-2476 ; Association des gestionnaires en santé des Premières Nations (FNHMA) - www.fnhma.ca, Marion Crowe, chef de la direction, [email protected] ou 613 599-6070 ; VIO Volunteers - www.viovolunteers.org, Claudine Santos, présidente et chef de la direction, [email protected] ou 613 663-5073

Liens connexes

https://nacca.ca/