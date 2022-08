Une soirée de festivités haute en couleurs pour souligner l'intemporalité d'un immeuble phare du centre-ville de Montréal et qui se couronnera avec l'illumination de l'installation artistique de l'heure

MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW/ - Nouveau Centre, la destination d'expériences au cœur du centre-ville clôturera à la fin de l'été une saison estivale effervescente où les propriétés phares d'Ivanhoé Cambridge auront offert au grand public des moments mémorables. En concordance avec le 60ième anniversaire de Place Ville Marie (PVM), le grand public est convié à un évènement culturel et artistique gratuit, en plein air et tout en lumière!

Célébrations

Une soirée de festivités couronnera un été riche en émotions le 14 septembre 2022 à 19h30 sur l'Esplanade PVM, avec des prestations musicales d'Ariane Moffatt, CRi et Sarahmée. Nouveau Centre offre ainsi à la communauté métropolitaine un moment unique pour se rassembler dans cet espace public, avec une programmation développée en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

Illumination de l'Anneau

Depuis son dévoilement au printemps dernier, l'Anneau s'est imposé comme une icône, sublimant le visage de Montréal tout en contribuant à l'effervescence, au dynamisme et à l'attractivité du cœur de la métropole. C'est l'heure de mettre la touche finale au projet pensé et conçu par la firme d'architecture de paysage Claude Cormier et Associés, alors qu'une lumière diffuse sublimera dorénavant l'Anneau une fois le soleil couché.

Place Ville Marie

Inaugurée en 1962, Place Ville Marie est un joyau architectural conçu par les célèbres architectes Ieoh Ming Pei et Henry N. Cobb. Référence incontournable des passionnées de design et d'architecture, PVM souligne ses 60 ans et démontre qu'elle a su se réinventer pour répondre aux besoins changeants de ses usagers. Campus vibrant où la gastronomie, la culture et l'art de vivre convergent, c'est un lieu où les leaders de demain s'établissent pour façonner l'avenir.

C'est donc un rendez-vous le 14 septembre 2022 à 19h30 pour une soirée mémorable qui célèbrera le 60e anniversaire de PVM, tout en lumière.

L'Anneau est réalisé grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal et à la participation financière du gouvernement du Québec à l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la relance du centre-ville de Montréal.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

