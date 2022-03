M. Andrew Temte, CFA, qui possède une vaste expérience en enseignement professionnel et supérieur, est un ancien dirigeant de Kaplan et un ancien président intérimaire de collège. Il se joint au conseil d'administration du Financial Modeling Institute pour aider l'organisation à poursuivre son engagement à fournir des accréditations de calibre mondial en modélisation financière.

TORONTO, 21 mars 2022 /CNW/ - Le Financial Modeling Institute (FMI), seul organisme d'accréditation en modélisation financière au monde, qui sert des candidats dans plus de 50 pays, a annoncé aujourd'hui que Andrew Temte, CFA, s'est joint au FMI à titre de membre du conseil d'administration et de conseiller principal.

Avec plus de 30 ans d'expérience, M. Temte est une autorité reconnue à l'échelle internationale en matière de formation professionnelle, d'enseignement supérieur et de qualification de la main-d'œuvre. Il apporte une valeur considérable au conseil d'administration grâce à son expertise et à ses points de vue. La réunion d'experts au sein du conseil d'administration du FMI représente un tournant dans l'évolution du secteur financier. Outre M. Temte, le nouveau conseil comprend Paul Smith, ancien président et chef de la direction du CFA Institute, et Patrick Meneley, ancien vice-président exécutif et chef des services bancaires aux entreprises et d'investissement mondiaux à la Banque TD.

« Rejoindre le FMI est une occasion stimulante de combiner mes passions pour la préparation au travail, l'apprentissage et l'apprentissage par l'expérience, tout en faisant progresser le message de l'importance de la modélisation financière à l'échelle mondiale, a commenté M. Temte. J'ai hâte de collaborer avec d'autres experts de premier plan de l'industrie alors que nous nous efforçons de fournir un savoir-faire pratique au-delà de la théorie en utilisant les technologies les plus récentes pour faire progresser les carrières. »

Pendant plus de deux décennies, M. Temte a été chef de la direction de Kaplan Professional, l'un des principaux fournisseurs de services éducatifs pour les particuliers, les écoles et les entreprises du monde entier. Il a ensuite occupé le poste de président et de chef mondial de la formation en entreprise chez Kaplan. Il a récemment fondé Skills Owl, LLC et il est l'auteur de « Balancing Act: Teach, Coach, Mentor, Inspire ». Auparavant, il a cofondé le Schweser Study Program, travaillant aux côtés de Carl Schweser à l'élaboration du premier programme de formation au monde pour les examens permettant de devenir analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst ou CFA). Il a commencé sa carrière comme instructeur à l'Université de l'Iowa, où il a donné des cours sur les placements, les finances d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'analyse de sécurité et les titres à revenu fixe.

« M. Temte est un expert renommé dans le domaine de la formation professionnelle et de la qualification de la main-d'œuvre. Il apporte au conseil d'administration du FMI un niveau d'expérience inégalé grâce à sa connaissance des questions liées à l'emploi et au milieu de travail, a déclaré le directeur exécutif du FMI, Ian Schnoor. Il sera un atout extraordinaire alors que le FMI crée de nouvelles plateformes d'apprentissage novatrices tout en continuant d'étendre sa portée à l'échelle mondiale en tant qu'accréditation la plus respectée en modélisation financière. »

Visitez le https://fminstitute.com/ pour en savoir plus sur le Financial Modeling Institute.

À propos du Financial Modeling Institute (FMI)

La mission du FMI est de promouvoir la sensibilisation, l'excellence et la discipline dans le domaine de la modélisation financière à l'échelle mondiale grâce à ses programmes d'accréditation de calibre mondial. Le FMI est la seule organisation au monde qui offre des examens de modélisation financière rigoureux et surveillés.

