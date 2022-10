L'ANCAI accueille positivement la nomination de Geneviève Guilbault comme ministre des Transports et de la Mobilité durable

QUÉBEC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI), qui est un partenaire majeur du ministère des Transports depuis près de 60 ans, approuve fortement la nomination de madame Geneviève Guilbault au poste de ministre des Transports et de la Mobilité durable. Le fait que la vice-première ministre se voit attribuer cette fonction démontre l'importance de ce ministère pour le Gouvernement Legault. L'ANCAI regroupe plus de 5 000 petites entreprises de camionnage en vrac.

Au cours de son premier mandat, le Gouvernement et son ministre monsieur François Bonnardel ont fait de la remise à niveau du réseau routier québécois une des grandes priorités. Les camionneurs artisans ont participé à cet effort dans toutes les régions du Québec.

La nomination de madame Guilbault, qui a une vaste expérience comme membre du cabinet des ministres, est perçue comme une garantie de la continuation des efforts du Gouvernement pour moderniser ses infrastructures routières et de transport, dans une perspective de mobilité durable.

Les membres de l'ANCAI qui ont participé à la presque totalité des projets d'infrastructures à travers le Québec au cours des dernières années, veulent assurer madame Guilbault de leur soutien dans les diverses phases de réalisation des projets, et ce, toujours dans un contexte de grande efficacité, d'intégrité, d'économies substantielles et de maximisation des retombées économiques locales.

Il est important de souligner que les membres de l'ANCAI et les organismes de courtage dont ils sont membres sont régis par l'encadrement sur le courtage en services de camionnage en vrac, sous la juridiction de la Commission des transports du Québec.

C'est donc très positivement que l'ANCAI, partenaire majeure du ministère des Transports et de la Mobilité durable, accueille la nomination de madame Guilbault et l'assure de son entière collaboration.

Site internet: www.ancai.com

Facebook: https://www.facebook.com/LAncai-1134322149952494/

SOURCE Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI)

Renseignements: Jean-Pierre Garand, président de l'ANCAI, 418-623-7923, 418-809-9405 (cell.)