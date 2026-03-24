LONDRES et TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - L&G et Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie (GPA Manuvie) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique à long terme comportant plusieurs volets. Englobant les domaines de la distribution, de la gestion de placements et du développement de produits, ce partenariat permettra aux deux sociétés d'accroître la portée mondiale de leurs activités de distribution et de répondre à la demande croissante des clients pour des solutions intégrées en matière de gestion de patrimoine et d'épargne‑retraite en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et aux Bermudes.

Ce partenariat vise à mettre à profit aussi bien les capacités de gestion d'actifs et les immenses réseaux de distribution de GPA Manuvie en Amérique du Nord et en Asie, que les atouts de L&G à titre de gestionnaire d'actifs mondial et de chef de file dans le domaine des rentes et de la réassurance.

Prévu pour se dérouler en plusieurs temps, ce partenariat devrait couvrir un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés, notamment les instruments de créances alternatifs, les titres à revenu fixe, les solutions multi-actifs, l'immobilier, les infrastructures et le capital naturel, ainsi que des produits de placement tels que les fonds négociés en bourse (FNB).

Ce partenariat témoigne de l'engagement commun des deux sociétés à offrir une diversité de solutions de placement et à élargir l'accès à des stratégies différenciées pour la clientèle - institutions, caisses de retraite, particuliers - à l'échelle mondiale. De plus, il souligne les ambitions communes de GPA Manuvie et de L&G, qui toutes deux visent une croissance stratégique et mettent l'accent sur le développement de nouvelles capacités, tout en consolidant leur présence sur les principaux marchés internationaux.

L&G est un gestionnaire d'actifs mondial détenant environ 1,2 billion de livres sterling d'actif géré. Il s'agit de l'un des principaux investisseurs mondiaux sur les marchés privés et publics, notamment dans l'immobilier au Royaume-Uni et en Europe, les fonds indiciels et les FNB, les titres à revenu fixe actifs, les solutions multi-actifs, les placements alternatifs liquides, les fonds de trésorerie et de liquidité, ainsi que les infrastructures. En 2025, L&G a présenté son plan de croissance internationale fondé sur une stratégie de développement, de partenariat ou d'acquisition.

GPA Manuvie est une société mondiale hautement diversifiée en gestion de patrimoine et d'actifs, qui dispose de plus de 1,3 billion de dollars canadiens en actifs gérés et administrési. Sa force réside dans la diversité de son expertise mondiale en matière de gestion d'actifs et dans ses capacités de distribution à l'échelle mondiale. En effet, la société exerce ses activités dans vingt régions, y compris dix en Asie, offrant des solutions de placement innovantes par l'entremise de réseaux complémentaires, notamment les services aux particuliers (intermédiaires), aux régimes de retraite et aux institutions et les services de gestion de patrimoine.

Eric Adler, chef de la direction de L&G Asset Management, a fait la déclaration suivante : « Ce partenariat illustre une fois de plus la façon dont L&G consolide sa position de gestionnaire d'actifs mondial et met en œuvre sa stratégie visant le développement, le partenariat ou l'acquisition afin de stimuler sa croissance internationale. Ce nouveau partenariat avec Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie permettra aux investisseurs d'avoir un meilleur accès aux solutions de placement de L&G sur les marchés publics et privés, et il renforcera notre portée mondiale en matière de distribution. Nous percevons un potentiel immense dans la complémentarité de nos capacités d'investissement pour répondre à la demande croissante en solutions d'épargne-retraite et de gestion de patrimoine », a-t-il conclu.

Pour sa part, Paul Lorentz, chef de la direction de GPA Manuvie, est d'avis que « ce partenariat stratégique présente de remarquables possibilités pour nos deux organisations, qui pourront tirer parti de leurs forces complémentaires : d'une part nos capacités de gestion d'actifs au Canada, aux États-Unis et en Asie, ainsi que la diversité de nos canaux de distribution en Amérique du Nord et en Asie, et d'autre part la portée mondiale de L&G et sa solidité en matière de gestion d'actifs. Il vient soutenir l'expansion de notre plateforme de produits afin d'offrir une gamme plus complète et concurrentielle sur tous les marchés où nous exerçons nos activités, réaffirmant ainsi notre engagement à être le choix numéro un des clients dans le monde entier. »

La mise en œuvre du partenariat se fera graduellement, par l'entremise d'une variété d'initiatives qui seront déployées sur plusieurs années.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de L&G

Fondé en 1836, L&G est l'un des principaux groupes de services financiers au Royaume-Uni et un investisseur d'envergure mondiale, gérant environ 1,2 billion de livres sterling en actif géré (AF 2025), dont environ 43 % à l'international. Nous disposons d'un modèle d'affaires hautement synergique qui continue de générer de solides rendements. Nous sommes un acteur clé dans les secteurs des régimes d'épargne-retraite d'institutions, de l'épargne et de la protection des particuliers, ainsi que de la gestion d'actifs sur les marchés publics et privés. Notre Groupe s'engage résolument à investir de façon responsable et à répondre aux besoins à long terme des clients et de la société en matière d'épargne et de placement.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Manuvie, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, notamment en ce qui a trait aux avantages prévus du partenariat stratégique. Bien que, selon Manuvie, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent.

Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils mentionnent explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons les avantages anticipés du partenariat stratégique envisagé et l'évolution de la conjoncture commerciale et économique et les changements apportés aux lois et aux règlements.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans les plus récents rapports annuel et intermédiaire de Manuvie et ailleurs dans les documents que Manuvie a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Manuvie ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Les énoncés prospectifs comprennent notamment celles portant sur la portée prévue, le calendrier et les avantages attendus du partenariat envisagé et des initiatives connexes, lesquels sont susceptibles de changer et sont sous réserve de la satisfaction des conditions et approbations applicables et de la fourniture des versions définitives de la documentation.

___________________________ i Au 31 décembre 2025.

Communications avec les médias :

Elizabeth Bartlett

Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

[email protected]

Andrew Gates

L&G

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie